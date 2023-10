Košice pred zimnou sezónou opäť spúšťajú adopciu chodníkov občanmi

Košice 28. októbra (TASR) - Mesto Košice štvrtýkrát spúšťa projekt Adoptuj si chodník a zarábaj. Do mobilnej aplikácie Zimná údržba sa bude dať zaregistrovať od pondelka 30. októbra. Informoval o tom košický magistrát.



"Každý Košičan alebo človek žijúci v našom meste si môže prostredníctvom aplikácie adoptovať chodník a zapojiť sa tak v najbližších týždňoch do ručného odpratávania snehu a ľadu. Adoptovaný chodník by mal byť čo najbližšie od miesta trvalého alebo prechodného pobytu, aby zapojení občania mohli čo najrýchlejšie reagovať na výzvu a pustiť sa do čistenia," uviedlo mesto.



Jednotlivé úseky majú rozsah zväčša od 47 až 53 metrov štvorcových a ich dĺžka dosahuje okolo 30 - 35 metrov. Na udržiavanie chodníka poskytne mesto každému záujemcovi dve 25-kilogramové vrecia s posypovým materiálom a základné technické zabezpečenie. "Metlu, lopatu, odhŕňač, prípadne ďalšie náčinie si už každý zaregistrovaný užívateľ aplikácie zaobstará vo vlastnej réžii. Na adopciu je v mestských častiach Sever, Staré Mesto, Západ, Juh, Dargovských hrdinov, Sídlisko Ťahanovce a Nad jazerom zatiaľ určených 870 chodníkov, čo je oproti vlaňajšku nárast o šesť percent," oznámil magistrát.



Odmenou za pracovnú pohotovosť pre tých, ktorí si adoptovali a čistili chodníky aj v uplynulej sezóne, bude paušál vo výške 220 eur. Novozaregistrovaní dobrovoľníci dostanú 200-eurový paušál. K tejto sume sa pridá po päť eur za každý deň čistenia chodníka od snehu alebo ľadu, čo v minulej sezóne bolo celkovo 11 dní.



"Celková finančná odmena by sa tak mala pohybovať zhruba 250 - 300 eur v závislosti od počtu odpracovaných dní a bude vyplatená na bankový účet v priebehu apríla budúceho roka," uviedlo mesto.



Adopcia chodníkov občanmi má podľa magistrátu pozitívny vplyv aj na rozpočet mesta, pretože, ak by si rovnaké služby na vyčistenie vyše 40 kilometrov chodníkov objednali Košice u súkromnej firmy, rozdiel vo výdavkoch by predstavoval 1,3 milióna eur. "Záujem obyvateľov o túto unikátnu možnosť privyrobenia si v kombinácii s aktívnym pohybom vonku nám neustále rastie, namiesto počiatočných zhruba 600 chodníkov je ich už o takmer polovicu viac," skonštatoval primátor Jaroslav Polaček.



Tí, ktorí sa na adopcii chodníkov zúčastnili už v minulej sezóne, môžu svoj záujem nahlasovať od 30. októbra. Noví účastníci sa budú môcť registrovať od 1. novembra. Počas zimnej sezóny aplikácia SMS notifikáciou upozorní užívateľov, že na ich úsekoch je potrebné vykonať údržbu. Ľudia, ktorí si adoptujú chodník, ho musia vyčistiť najneskôr do štyroch hodín od výzvy. Viac informácií o aplikácii je na webstránke zimnaudrzba.kosice.sk.