< sekcia Regióny
Košice predstavili pri Amfiteátri spojenie parkovania s cestovaním MHD
Pri kúpe bežného parkovacieho lístka bez pridaných cestovných lístkov je cena rovnaká ako v minulosti.
Autor TASR
Košice 11. mája (TASR) - Spojenie parkovania s výhodným cestovaním mestskou hromadnou dopravou (MHD) ponúka od mája v Košiciach záchytné parkovisko pri Amfiteátri na Festivalovom námestí. Lístok na parkovanie auta a v prípade záujmu aj cestovné lístky (CL) na MHD pre jednu až štyri osoby je možné zakúpiť v špeciálnom parkovacom automate. Tento nový systém „zaparkuj a cestuj“ známy ako P+R v pondelok predstavil novinárom magistrát mesta.
Jednotná cena lístka P+R s platnosťou 24 hodín je 4,50 eura bez ohľadu na počet vydaných CL. Cestovať MHD tak možno podľa mesta výhodnejšie ako so štandardným celodenným či skupinovým CL. Pri kúpe bežného parkovacieho lístka bez pridaných cestovných lístkov je cena rovnaká ako v minulosti.
Ako informovalo mesto, pri Amfiteátri ide o prvú testovaciu prevádzku a postupne by mali pribúdať aj ďalšie záchytné parkoviská typu „Park n´ Ride“. „Hovoríme o tom, že do budúcnosti by sme chceli, aby tento systém fungoval aj pri Jumbe, Steel Aréne či pri termináli na Važeckej v mestskej časti Nad Jazerom. Našou úlohou je dnes, aby sme Košičanom ukázali túto službu, aby dôverovali, že existujú aj moderné riešenia v doprave, a aby sme opäť posilnili mestskú hromadnú dopravu,“ povedal košický primátor Jaroslav Polaček. Dodal, že systém je plne automatizovaný a pre tých, ktorí chcú len zaparkovať, sa nič nemení.
Systém spustilo mesto v spolupráci s Dopravným podnikom mesta Košice (DPMK). „Technicky to je zabezpečené tak, že súčasťou parkovacieho lístka je QR kód, ktorý naši revízori poznajú a vedia ho verifikovať ako platný cestovný lístok,“ povedal generálny riaditeľ DPMK Roman Danko.
Parkovisko pri Amfiteátri je spoplatnené od pondelka do piatka od 7.30 do 18.00 h, cez víkendy a počas dní pracovného pokoja je tam parkovanie bezplatné. P+R parkovací a cestovný lístok sa dá zakúpiť aj v čase, keď sa za parkovanie pri Amfiteátri neplatí, teda večer a počas víkendov a dní pracovného pokoja.
Magistrát informoval, že v rámci budúcich úprav dopravnej infraštruktúry a premeny tohto dopravného uzla v súvislosti s prebiehajúcou výstavbou developerského projektu plánuje na parkovisku výmenu asfaltového krytu a ďalšie úpravy.
Jednotná cena lístka P+R s platnosťou 24 hodín je 4,50 eura bez ohľadu na počet vydaných CL. Cestovať MHD tak možno podľa mesta výhodnejšie ako so štandardným celodenným či skupinovým CL. Pri kúpe bežného parkovacieho lístka bez pridaných cestovných lístkov je cena rovnaká ako v minulosti.
Ako informovalo mesto, pri Amfiteátri ide o prvú testovaciu prevádzku a postupne by mali pribúdať aj ďalšie záchytné parkoviská typu „Park n´ Ride“. „Hovoríme o tom, že do budúcnosti by sme chceli, aby tento systém fungoval aj pri Jumbe, Steel Aréne či pri termináli na Važeckej v mestskej časti Nad Jazerom. Našou úlohou je dnes, aby sme Košičanom ukázali túto službu, aby dôverovali, že existujú aj moderné riešenia v doprave, a aby sme opäť posilnili mestskú hromadnú dopravu,“ povedal košický primátor Jaroslav Polaček. Dodal, že systém je plne automatizovaný a pre tých, ktorí chcú len zaparkovať, sa nič nemení.
Systém spustilo mesto v spolupráci s Dopravným podnikom mesta Košice (DPMK). „Technicky to je zabezpečené tak, že súčasťou parkovacieho lístka je QR kód, ktorý naši revízori poznajú a vedia ho verifikovať ako platný cestovný lístok,“ povedal generálny riaditeľ DPMK Roman Danko.
Parkovisko pri Amfiteátri je spoplatnené od pondelka do piatka od 7.30 do 18.00 h, cez víkendy a počas dní pracovného pokoja je tam parkovanie bezplatné. P+R parkovací a cestovný lístok sa dá zakúpiť aj v čase, keď sa za parkovanie pri Amfiteátri neplatí, teda večer a počas víkendov a dní pracovného pokoja.
Magistrát informoval, že v rámci budúcich úprav dopravnej infraštruktúry a premeny tohto dopravného uzla v súvislosti s prebiehajúcou výstavbou developerského projektu plánuje na parkovisku výmenu asfaltového krytu a ďalšie úpravy.