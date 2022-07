Kontrolný deň na Slaneckej ceste:Hovorili aj o novej autobusovej linke

Košice 8. júla (TASR) – Prekládky inžinierskych sietí v súvislosti s rekonštrukciou Slaneckej cesty v Košiciach sú na celej stavbe hotové na 80 percent. Vyplýva to z kontrolného dňa, o ktorom mesto informuje na svojej webovej stránke. Aktuálne najväčší pracovný ruch je pri odbočke na Textilnú ulicu, kde sa pracuje na provizórnom premostení.



V najbližších týždňoch budú pokračovať práce na dokončení cestnej kanalizácie, ktorá bude pod budúcim deliacim pásom novej vozovky. Po preložení zvyšných sietí prídu počas leta na rad ďalšie mechanizmy. Vykonávať budú hlavné zemné práce a tiež odstraňovať pne po vyrúbaných stromoch.



Pri odbočke na Textilnú ulicu sa začalo s postupnou montážou dočasného premostenia ponad Myslavský potok, na ktoré sa po jeho dokončení presunie premávka. "Vozidlá začnú po obojsmernom mostnom prejazde jazdiť v priebehu augusta. Následne sa začne búrať pôvodný most a pripraví sa výstavba nového," uvádza mesto.



Počas kontrolného dňa sa zaoberali aj zavedením novej bezplatnej autobusovej linky. Od konečnej električiek na Važeckej ulici bude spájať sídlisko s nákupnými centrami ležiacimi na druhej strane Slaneckej cesty. "Nová linka by po spracovaní projektu a odsúhlasení Krajského dopravného inšpektorátu mala premávať nielen po Slaneckej ceste, ale aj po bočných sídliskových komunikáciách," informuje magistrát s tým, že Dopravný podnik mesta Košice v súčasnosti pripravuje návrh jej trasy a umiestnenia autobusových zastávok. "Uvažuje sa, že by mala jazdiť v polhodinovom intervale," dodáva.



Slanecká cesta je najvyťaženejšou cestou II. triedy v Košickom kraji, s jej rekonštrukciou sa začalo v októbri minulého roka. Výraznejšie dopravné obmedzenia začali pre motoristov platiť od polovice marca tohto roka. Rekonštrukcia si vyžiada približne 12 miliónov eur.