Košice prerokovali petíciu za vybudovanie chodníka v Krásnej

Košice 15. mája (TASR) - Košické mestské zastupiteľstvo (MsZ) na svojom stredajšom (15. 5.) mimoriadnom zasadnutí vzalo na vedomie petíciu za vybudovanie, respektíve dobudovanie chodníka na Ukrajinskej ulici v mestskej časti Krásna. Uznesením zároveň požiadalo primátora Jaroslava Polačeka, aby zabezpečil vypracovanie projektovej dokumentácie a vyčlenil na ňu peniaze. Počíta s tým už aj tohtoročný rozpočet.



Organizátor petície Lukáš Kunca je s výsledkom rokovania spokojný. "Pre mňa je najdôležitejšia vec, že to MsZ nevzalo len na vedomie. Je to vyjadrenie toho, že MsZ a magistrát majú záujem to riešiť. Verím, že je to len o tom, aby získali finančné prostriedky. V každom prípade sa to pohlo vpred," povedal pre TASR s tým, že situáciu rieši niekoľko rokov.



Petíciu podporilo elektronicky aj prostredníctvom papierových hárkov dokopy 1375 ľudí, z toho 254 osôb neuviedlo adresu trvalého pobytu. Podľa petičiarov je problematická časť Ukrajinskej ulice v úseku čerpacia stanica - Pollova ulica, a od Goldírovej po Urbársku, respektíve Východnú ulicu. V časti je provizórny chodník, ktorý je v havarijnom stave a nezodpovedná bezbariérovosti, a v ďalšej chodník absentuje úplne aj napriek zvýšenému počtu chodcov.



Mesto Košice uviedlo, že v súčasnej dobe pripravuje podklady na vyhlásenie verejného obstarávania k príprave projektovej dokumentácie, ktorá má riešiť komplexnú rekonštrukciu ulice Ukrajinská. Súčasťou zámeru návrhu chodníkov je tiež vedenie pešej komunikácie po oboch stranách Ukrajinskej ulice, čo zahŕňa aj úseky požadované občanmi. Predpokladaná hodnota zákazky je podľa magistrátu vo výške necelých 426.000 eur bez DPH.



"Je to projekt, s ktorým je mesto stotožnené. Dlhodobo sa na ňom postupne pracuje. Samozrejme, má svoje obmedzenia - najmä finančné. Naším dlhodobým cieľom je získať na projektovú dokumentáciu peniaze z eurofondov a následne takisto z eurofondov túto cestu urobiť. Toto nie je projekt, ktorý by nebol potrebný. Na druhej strane, všetko potrebuje peniaze a čas," povedal počas rokovania MsZ primátor Polaček.



Poslanci v stredu schválili aj rozpočet na tento rok. Na samotnú prípravu projektovej dokumentácie rekonštrukcie je v ňom vyčlenených 120.000 eur. Rozpočet má ešte svojím podpisom odobriť primátor.