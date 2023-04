Košice prerušili rokovanie o zvýšení poplatku za odpad od roku 2024

Košice 25. apríla (TASR) - Košické mestské zastupiteľstvo (MsZ) na svojom utorkovom mimoriadnom zasadnutí prerušilo rokovanie o zvýšení miestneho poplatku za komunálny odpady a drobné stavebné odpady od roku 2024. Tejto téme sa má najbližšie venovať na najbližšom riadnom zasadnutí MsZ, ktoré je naplánované v júni.



O výške poplatku poslanci rokovali aj minulý týždeň. Vtedy odmietli nárast zo súčasných 45 eur na 64 eur ročne v prípade paušálneho poplatku, a zvýšenie zo 194 eur na necelých 249 eur za rok v prípade množstevného odpadu. Zdraženie mesto zdôvodňovalo tým, že inak by v nasledujúcom období nebolo schopné a podľa zákona ani nemohlo doplácať na nakladanie s komunálnym odpadom z iných zdrojov rozpočtu.



Utorkové prerušenie rokovania o tomto bode vníma primátor Jaroslav Polaček ako znak toho, že poslanci sa chcú dohodnúť. "Pri dohode vzišlo, že rozpočet bude mať prioritu pred tým, ako sa dostaneme k téme o odpadoch. Potrebujeme, aby nám fungovali investičné zámery, aby mesto fungovalo a následne sa k odpadom vrátime," povedal.



Mesto predtým argumentovalo, že návrh rozpočtu počítal už aj s príjmami zo zvýšeného poplatku za odpady. Polaček tiež avizoval, že Košice nebudú vedieť zostaviť vyrovnaný rozpočet na tento rok bez úveru. "Verím, že rozpočet schválime, ale úver nebudem načerpávať, pokiaľ odpadovú politiku nedotiahneme do konca. Schváliť ho vieme, ale podpis na rámcovej zmluve o úvere je už moja zodpovednosť," dodal.



Poslanci v utorok zároveň vzali na vedomie informáciu o rozsahu a dosahu pripravovaných úsporných opatrení v súvislosti so zberom, prepravou, zhodnocovaním alebo zneškodňovaním odpadu. "Nehovorím o tom, že je potrebné zvýšiť poplatky za komunálny odpad, lebo rozumieme sociálnemu aspektu. Hovoríme o tom, či udržať nadštandardnú službu v Košiciach alebo to obetovať, aby sme nezvyšovali poplatky a vrátili sa tak k štandardu, pretože mesto Košice dnes poskytuje omnoho viac služieb, ako nám prikazuje zákon," skonštatoval Polaček.



Poslanci MsZ sa najbližšie stretnú na ďalšom mimoriadnom zasadnutí, ktoré bude vo štvrtok (27. 4.). Témou bude návrh programového rozpočtu mesta na roky 2023 až 2025. Mesto Košice je od januára v rozpočtovom provizóriu.