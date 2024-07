V Košiciach spustia závorové parkovisko na Verejnom cintoríne

Košice 26. júla (TAS) - Mesto Košice spustí prevádzku závorového parkoviska na Verejnom cintoríne v pondelok (29. 7.). Magistrát o tom informuje na sociálnej sieti s tým, že ide o testovaciu, no spoplatnenú prevádzku.



Parkovisko bude k dispozícii od pondelka od 7.30 h. "Prvé dve hodiny parkovania budú pre vodičov zdarma, následne za každú začatú hodinu zaplatia 1 euro. Parkovisko je spoplatnené od pondelka do soboty od 7.30 do 18.00 h. V nedeľu a počas sviatkov je parkovanie bezplatné," uvádza mesto.



Z dôvodu aktivácie zavlažovacieho systému bude od nedele (28. 7.) do konca októbra v čase od 20.00 h do 6.00 h odstavené a nebude možné na ňom parkovať. "V tejto súvislosti žiadame vodičov, aby každý deň najneskôr do 20.00 h opustili priestor parkoviska," spresňuje magistrát s tým, že po 20.00 h systém umožní motoristom už len výjazd z parkoviska.



Vodičom bude k dispozícii 71 parkovacích miest, ďalšie tri sú vyhradené pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP).