Prevádzky pre zdĺhavé práce na cintoríne zvažujú žalobu na Košice

Košice 7. februára (TASR) - Niekoľko majiteľov prevádzok v okolí verejného cintorína v Košiciach zvažuje podanie žaloby na mesto Košice. Podľa nich pre zdĺhavú revitalizáciu vstupu na cintorín a súvisiace obmedzenia prichádzajú o tržby. Niektoré subjekty už v dôsledku strát ukončili svoju prevádzku. Na stredajšom tlačovom brífingu o tom informoval Vladislav Stanko, majiteľ tunajšieho kvetinárstva a miestny poslanec mestskej časti Dargovských hrdinov.



"Skončilo pohrebníctvo, ktoré tu fungovalo roky, kamenárstvo, a ja som prevzal kvetinárstvo po pánovi, ktorý tu pôsobil, myslím, 25 rokov. To sú tri najväčšie subjekty, ktoré tu pôsobili roky. Boli nútené skončiť, lebo tržby mali oproti pôvodným nižšie o 50 percent," spresnil s tým, že kvetinárstvo počas vybraných dní vzhľadom na prebiehajúce práce zatvoril. Stanko v dôsledku poklesu zákazníkov a vysokých nákladov zvažuje aj zatvorenie počas víkendov.



Podľa vlastných slov zastupuje celkovo päť majiteľov prevádzok. Nevylúčil, že sa k nim pridajú aj ďalší nespokojní podnikatelia. Mestu plánujú zaslať predžalobnú výzvu, respektíve list. "Ak bude fungovať ako doteraz, že nebude komunikovať alebo to bude posúvať, možno dôjde aj k žalobe," dodal.



Pripomenul, že verejnosť má sťažený prístup k jednotlivým prevádzkam, ktoré sú pri hlavnom vstupe na cintorín. Vstup cez neho je pre práce obmedzený a umožnený nie je ani vjazd motorizovaných návštevníkov.



S revitalizáciou vstupu na verejný cintorín za 1,64 milióna eur sa začalo v júli 2022. Práce mali byť pôvodne hotové vlani v júli. Termín ukončenia diela sa posunul na október 2023 a následne na január tohto roka, pričom zhotoviteľ nedodržal ani tento termín. Mesto Košice avizovalo, že voči firme bude postupovať v súlade so zmluvou.