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Košice prezentujú na podujatí v obchodnom centre rozvojové projekty
Program podľa magistrátu nadväzuje na podobné jarné podujatie s tým, že tentoraz predstaví aj konkrétny posun viacerých projektov.
Autor TASR
Košice 31. augusta (TASR) - V košickom obchodnom centre na Námestí osloboditeľov sa od pondelka do 13. septembra koná interaktívne podujatie Mesto v meste. „Po úspešnom marcovom podujatí sa Košičania môžu počas dvoch týždňov oboznámiť s aktuálnymi projektmi, investíciami a víziami rozvoja mesta, diskutovať s odborníkmi a získať praktické informácie o nájomnom bývaní, doprave, životnom prostredí, športe, školstve či budúcnosti samosprávy,“ informoval košický magistrát.
Program podľa magistrátu nadväzuje na podobné jarné podujatie s tým, že tentoraz predstaví aj konkrétny posun viacerých projektov. Košice sú medzi piatimi finalistami súťaže Európske hlavné zelené mesto 2028, pripravuje sa program nájomného bývania a pokračuje sa v investíciách do dopravy a dopravnej infraštruktúry.
Súčasťou podujatia bude aj možnosť registrácie záujemcov o štátom podporované nájomné bývanie. Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania bude v priestore Mesta v meste k dispozícii 7., 8. a 9. septembra od 9.00 do 16.00 h.
Hlavný diskusný program sa bude konať denne od 16.30 do 18.00 h. „Počas prvého týždňa sa bude venovať psychickej pohode detí pred začiatkom školského roka, rozvoju košickej zoo, starostlivosti o zeleň a projektu 1,5 milióna kvetov pre Košice, kandidatúre na Európske hlavné zelené mesto, analýze mestských častí, investíciám do dopravy a nájomnému bývaniu,“ uviedol magistrát. Druhý týždeň prinesie témy modernizácie verejného osvetlenia, participácie mladých ľudí, športu a športovej infraštruktúry, efektívneho riadenia mesta, zelenej transformácie, medzinárodného výtvarného plenéru a rozvoja bývania a verejného priestoru.
Súčasťou budú počas pracovných dní aj vzdelávacie a preventívne aktivity pre školy, ukážky mestskej polície, živé terárium Zoo Košice, študovňa územného plánu, workshopy a ďalšie sprievodné aktivity. Návštevníci sa budú môcť oboznámiť s projektmi mesta prostredníctvom vizualizácií, videí, animácií a prezentácií.
Mesto v meste podľa primátora Košíc Jaroslava Polačeka prináša dôležité mestské témy z úradov medzi ľudí a dáva im možnosť pýtať sa či diskutovať. „Súčasťou podujatia je aj expozícia zelených projektov, ktoré sa nám v uplynulom období podarilo zrealizovať a ktoré nás dostali medzi finalistov súťaže o zelené mesto,“ uviedol.
Program podľa magistrátu nadväzuje na podobné jarné podujatie s tým, že tentoraz predstaví aj konkrétny posun viacerých projektov. Košice sú medzi piatimi finalistami súťaže Európske hlavné zelené mesto 2028, pripravuje sa program nájomného bývania a pokračuje sa v investíciách do dopravy a dopravnej infraštruktúry.
Súčasťou podujatia bude aj možnosť registrácie záujemcov o štátom podporované nájomné bývanie. Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania bude v priestore Mesta v meste k dispozícii 7., 8. a 9. septembra od 9.00 do 16.00 h.
Hlavný diskusný program sa bude konať denne od 16.30 do 18.00 h. „Počas prvého týždňa sa bude venovať psychickej pohode detí pred začiatkom školského roka, rozvoju košickej zoo, starostlivosti o zeleň a projektu 1,5 milióna kvetov pre Košice, kandidatúre na Európske hlavné zelené mesto, analýze mestských častí, investíciám do dopravy a nájomnému bývaniu,“ uviedol magistrát. Druhý týždeň prinesie témy modernizácie verejného osvetlenia, participácie mladých ľudí, športu a športovej infraštruktúry, efektívneho riadenia mesta, zelenej transformácie, medzinárodného výtvarného plenéru a rozvoja bývania a verejného priestoru.
Súčasťou budú počas pracovných dní aj vzdelávacie a preventívne aktivity pre školy, ukážky mestskej polície, živé terárium Zoo Košice, študovňa územného plánu, workshopy a ďalšie sprievodné aktivity. Návštevníci sa budú môcť oboznámiť s projektmi mesta prostredníctvom vizualizácií, videí, animácií a prezentácií.
Mesto v meste podľa primátora Košíc Jaroslava Polačeka prináša dôležité mestské témy z úradov medzi ľudí a dáva im možnosť pýtať sa či diskutovať. „Súčasťou podujatia je aj expozícia zelených projektov, ktoré sa nám v uplynulom období podarilo zrealizovať a ktoré nás dostali medzi finalistov súťaže o zelené mesto,“ uviedol.