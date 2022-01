Košice pri likvidácii rómskej osady porušili právo a diskriminovali

Košice 24. januára (TASR) - Okresný súd Košice II rozhodol v prospech deviatich členov rómskej komunity, ktorí sa v roku 2012 museli vysťahovať z osady v košickej lokalite Nižné Kapustníky. Mesto vtedy tamojšiu nelegálnu osadu odstránilo.



Súd v prvostupňovom rozsudku rozhodol, že mesto Košice porušilo ľudskú dôstojnosť a právo na súkromie žalobcov a dopustilo sa nezákonnej diskriminácie na základe ich etnickej príslušnosti. Informovalo o tom v pondelok Európske centrum pre práva Rómov (ERRC), ktoré v konaní vystupovalo ako tretia strana.



Súd rozhodol v piatok 21. januára s tým, že mesto Košice má zaplatiť žalobcom náhradu nemajetkovej ujmy po 1000 eur, celkovo teda 9000 eur. Pre TASR to uviedol advokát spolupracujúci s ERRC Michal Zálešák. Podľa žalujúcej strany mestský úrad obyvateľom po zbúraní ich domovov neponúkol žiadne náhradné ubytovanie a v dôsledku toho sa z nich stali bezdomovci. Vysťahovanie sa uskutočnilo bez súdneho príkazu alebo rozhodnutia správneho orgánu a dotknuté osoby neboli vopred písomne upozornené.



Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. "Mesto Košice sa k tomuto rozsudku vyjadrí až po doručení jeho písomného vyhotovenia a po preštudovaní odôvodnenia. Následne zvážime aj ďalšie právne kroky," reagoval pre TASR hovorca košického magistrátu Vladimír Fabian.



K likvidácii osady v Nižných Kapustníkoch došlo 30. októbra 2012, bývalo v nej 156 ľudí, z toho 93 dospelých a 63 detí. Na nezákonnosť postupu pri odstraňovaní obydlí upozornila aj vtedajšia verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová. Mesto argumentovalo, že nešlo o samoúčelné vysťahovanie Rómov, ale o odstránenie všeobecného ohrozenia života a zdravia ľudí. Okrem iného poukazovalo na poškodzovanie tamojšieho teplovodného potrubia a nezákonné nakladanie s odpadmi.



"Hoci ide len o prvostupňové rozhodnutie, je to veľké víťazstvo pre vysťahovaných ľudí, ktorí už viac ako sedem rokov bojujú v tomto súdnom spore. Rozsudok je dôležitý aj do budúcnosti, pretože vysiela odkaz pre všetky úrady, ktoré chcú nelegálne vysťahovať Rómov z ich domovov, a vytvára novú súdnu prax v oblasti núteného vysťahovania a antidiskriminačného zákona. Myslím si, že ide o prvý rozsudok podľa tohto zákona, ktorý konštatoval obťažovanie na Slovensku," povedal Zálešák.



Podľa advokáta Richarda Marcinčina, ktorý zastupoval vysídlené rodiny, ide o veľmi dôležité a pravdepodobne jedinečné rozhodnutie na Slovensku, "ktoré môže napomôcť tomu, aby úrady nekonali svojvoľne bez akéhokoľvek právneho základu voči ľuďom v podobnej situácii". Očakáva, že mesto Košice sa proti rozhodnutiu odvolá.