Košice prichystali na Európsky týždeň mobility viaceré aktivity
Ich súčasťou je bezplatné vydávanie čipových kariet, výtvarná súťaž pre deti či akcia Víkend bez áut na Hlavnej ulici.
Autor TASR
Košice 19. septembra (TASR) - Do Európskeho týždňa mobility sa viacerými aktivitami zapájajú aj mesto Košice a Dopravný podnik mesta Košice (DPMK). Ich súčasťou je bezplatné vydávanie čipových kariet, výtvarná súťaž pre deti či akcia Víkend bez áut na Hlavnej ulici, v rámci ktorej sa uskutoční hromadná cyklojazda mestom, Električková potulka alebo Cyklodieľňa s opravou bicykla. Informoval o tom košický magistrát.
DPMK bude vo svojich zákazníckych centrách na Bardejovskej a Rooseveltovej ulici až do pondelka (22. 9.) bezplatne vydávať bezkontaktné čipové karty. Cestujúci ich dostanú vtedy, ak splnia podmienku, že na novovydanú kartu si zakúpia predplatný cestovný lístok aspoň na 30 dní alebo si na ňu dobijú kredit v hodnote aspoň 30 eur.
Výtvarná súťaž s názvom Veselý dopravný prostriedok je určená pre deti, ktoré sa chcú podeliť o svoju predstavu verejnej dopravy v Košiciach. Súťaž je rozdelená do dvoch kategórií - pre škôlkarov do šesť rokov a pre deti do 12 rokov. Svoje výtvarné práce môžu účastníci odovzdať do 31. októbra.
Víkend bez áut na Hlavnej ulici pri obchodnom dome ponúka rôzne aktivity od piatka do nedele (21. 9.) v čase od 9.00 do 19.00 h. Tradičná piatková hromadná cyklojazda mestom „Svetielkový Critical Mass“ má za cieľ upozorniť, že cyklisti patria na cesty podobne ako autá. V sobotu (20. 9.) pripravil DPMK v spolupráci s mestom komentovanú jazdu električkou aj na miesta, kam sa bežný cestujúci nedostane. Cyklokuchyňa Košice poradí záujemcom ako na opravu bicykla. V programe je aj Alleycat - mestský cykloorientačný pretek a diskusia s hosťami na témy verejnej osobnej či cyklistickej dopravy.
V nedeľu je v ponuke premietanie filmov, výstava autobusov, dotazníkový prieskum o Námestí osloboditeľov, diskusia, Autobusová potulka či opäť Cyklokuchyňa Košice.
Centrom aktivít Víkendu bez áut je priestor južného konca pešej zóny. „Pestrým víkendovým programom plným rôznych zábavno-náučných aktivít so zameraním na témy udržateľnej dopravy a životného prostredia chceme verejnosti ukázať, že daný priestor je možné používať inak. Súčasťou programu je preto aj aktivita Creative Industry Košice (v Mobile Urban Lab), ktorá bude zaznamenávať podnety verejnosti o tom, ako si predstavujú budúcnosť tohto priestoru a jeho okolia,“ uviedol vedúci referátu stratégie mobility košického magistrátu Sebastián Baran.
Európsky týždeň mobility je tradičné podujatie, ktorého cieľom je podporovať udržateľnú dopravu a motivovať ľudí k využívaniu verejnej dopravy.
