Primátor Košíc by mal poberať základný plat, poslancom odmena zostane

Košice 13. decembra (TASR) - Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček má od januára poberať plat vo výške zákonného minima. Namiesto súčasných okolo 7260 eur mesačne by tak mal dostávať základný plat v sume 5190 eur v hrubom. O zrušení 40-percentnej odmeny rozhodlo mestské zastupiteľstvo (MsZ) na svojom utorkovom (12. 12.) rokovaní. Zároveň odmietlo zrušenie poslaneckých odmien. Záver MsZ sa napokon konal bez vedenia mesta, viedla ho poslankyňa.



"Môžem zodpovedne povedať, že výsledky a kroky primátora ma iba presvedčili v tom, že za daných okolností je každomesačná 40-percentná odmena k platu pre primátora neakceptovateľná," povedal poslanec Marek Fedoročko.



Primátor na zasadnutí MsZ večer, kedy sa rokovalo aj o jeho plate, chýbal. Už predtým však avizoval, že v rámci šetriacich opatrení pre zlú finančnú situáciu mesta navrhne vzdanie sa vlastných odmien a zmenu odmeňovacieho poriadku pre poslancov. Išlo o súčasť balíka krízových opatrení, s ktorým sa poslanci nestotožnili.



Neskôr viceprimátor Marcel Gibóda už osobitne navrhol, aby poslanci v budúcom roku nedostávali odmeny, čím by sa ušetrilo 600.000 eur. Podľa neho aj poslanci mesta Bratislava dostávajú výraznejšie menej peňazí ako tí košickí. MsZ ho následne zbavilo vedenia rokovania. Zdôvodnilo to tým, že opakovane porušuje rokovací poriadok.



Gibóda na to reagoval s tým, že aj iní poslanci pravidelne predkladajú návrhy v bodoch programu, ktoré s nimi nesúvisia. Podľa jeho slov mu už MsZ dokonca v rámci rokovania odobralo právo predložiť návrh.



MsZ následne predsedala viceprimátorka Lucia Gurbáľová. Pri hlasovaní o poslaneckých odmenách však 41-členný poslanecký zbor nebol uznášaniaschopný, zasadnutie preto prerušila.



Prítomní poslanci napokon pokračovali v rokovaní, pričom jeho vedením poverili poslankyňu Ľubicu Blaškovičovú. "V rokovacej sále zostalo 21 poslancov, dvaja technici a asi jeden pán, ktorý má na starosti ozvučenie. Na základe pokynu všetci zamestnanci magistrátu opustili sálu. Takýmto spôsobom je nám asi aj demonštrovaná nejaká sila, že nie je záujem spolupracovať. Zostali sme bez právnej podpory a bez podpory organizačného, ale nevadí, my si poradíme sami," skonštatoval poslanec Dominik Karaffa.



"S takouto situáciou som sa naozaj za tých 34 rokov, čo pôsobím v komunálnej politike, nestretla. Veľmi ma mrzí, že sa to stalo pri takom bode, ako sú poslanecké odmeny," povedala poslankyňa Blaškovičová s tým, že návrh na zrušenie poslaneckých odmien (zhruba 800 eur mesačne, pozn. TASR) za provokáciu. "Povedať, že za prácu, ktorú robíme, si nič nezaslúžime, nie je fér," dodala.



Utorkové rokovanie trvalo od 8.00 do polnoci. Viacerí poslanci, ako aj vedenie mesta, nepovažujú pravidelné zdĺhavé zasadnutia MsZ za efektívne.



Mesto Košice pre nepriaznivú finančnú situáciu vstúpilo od 1. decembra do krízového režimu. Od nového roka bude v rozpočtovom provizóriu. Chýba mu okolo 44 miliónov eur.