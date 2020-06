Košický primátor opäť neodobril vymenovanie šéfa Dopravného podniku

Košice 9. júna (TASR) – Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček nepodpísal ani májové uznesenie mestského zastupiteľstva, na základe ktorého poslanci opäť určili Vladimíra Padyšáka za generálneho riaditeľa Dopravného podniku mesta Košice (DPMK). Informuje o tom magistrát na svojej webovej stránke.



Uznesenie MsZ je tak pozastavené. Padyšák naďalej zostáva povereným generálnym riaditeľom a členom Predstavenstva DPMK.



Primátor Jaroslav Polaček tvrdí, že existuje viacero závažných dôvodov, prečo sa rozhodol nepodpísať schválený poslanecký návrh. Pripomína, že v DPMK sa uskutočňuje kontrola hospodárenia a finančných operácií. Jej výsledky, na základe ktorých sa rozhodne, ako bude ďalej postupovať, by mali byť známe onedlho.



„Výkon kontroly sa pre nový koronavírus musel predĺžiť. Z hľadiska ochrany majetkových záujmov mesta Košice ako jediného akcionára DPMK je nevyhnutné počkať na výsledky kontroly. Orgány mesta sú povinné zveľaďovať majetok mesta a používať všetky právne prostriedky na jeho ochranu,“ uviedol.



Až výsledky kontrolných zistení poskytnú podľa Polačeka obraz o tom, či riadenie DPMK Padyšákom je v súlade s uvedenou povinnosťou. „Do ukončenia kontroly v DPMK nebude mesto Košice k tejto záležitosti poskytovať žiadne ďalšie vyjadrenia,“ dodáva mesto.



Polaček na májovom rokovaní MsZ vyhlásil, že Padyšák nemá jeho dôveru, zdôvodnil to podľa jeho slov závažnými porušeniami pri verejných obstarávaniach. Tvrdil, že v DPMK dochádza k plytvaniu finančných prostriedkov. Padyšák obvinenia odmietol. Ako predtým pripomenul, od jeho nástupu do funkcie sa v DPMK vykonalo niekoľko kontrol.



Padyšáka navrhol do obdobia výberového konania za dočasného riaditeľa DPMK Polaček, a to na ustanovujúcom zasadnutí MsZ v decembri 2018. Podľa poslancov víťaz prvého výberového konania nesplnil podmienky do jeho zaradenia a v tom druhom kandidáti nemali rovnaké šance na úspech, spochybnili jeho transparentnosť. Na svojom februárovom rokovaní tak za generálneho riaditeľa DPMK schválili Padyšáka, primátor uznesenie nepodpísal. Podľa viceprimátora Marcela Gibódu MsZ nerešpektovalo výber kandidátov, ktorí z výberových konaní vzišli. Zdôraznil, že Padyšák sa vo výberovom konaní neumiestnil na prvom mieste. MsZ v máji opäť Padyšáka určilo za generálneho riaditeľa DPMK. Niektorí poslanci sa zhodli, že prezentované informácie o jeho nedosahovaní výsledkov sa nepotvrdili a od avizovaných kontrol prešiel dlhý čas, pričom výsledky stále nie sú známe.