Košice pripomínajú povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností
Autor TASR
Košice 27. januára (TASR) - Mesto Košice pripomína obyvateľom povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Urobiť tak možno do pondelka (2. 2.) elektronicky, poštou alebo osobne na magistráte. Ako mesto uvádza na svojej webovej stránke, sadzby dane z nehnuteľností zostávajú v rovnakej výške ako v roku 2025.
Povinnosť podať uvedené daňové priznanie sa týka všetkých, ktorí vlani kúpili, predali, dostali do daru alebo darovali nehnuteľnosť, prišli o ňu rozhodnutím súdu a podobne. Podať ho treba aj vtedy, ak v súvislosti s vlastníctvom nehnuteľností došlo v roku 2025 k takej zmene, ktorá má vplyv na vyrubenie dane. „Je to v prípade, ak bolo vydané stavebné povolenie, došlo k skolaudovaniu predtým rozostavanej nehnuteľnosti alebo sa zmenil druh ich pozemku či účel využívania stavby,“ spresňuje mesto.
V prípade spoluvlastníkov má podať priznanie k dani z nehnuteľností buď každý do výšky svojho podielu alebo, ak sa dohodnú, tak jeden z nich za celú nehnuteľnosť spolu s prehlásením, kto bude daňovníkom za danú nehnuteľnosť.
Pred podaním je potrebné stiahnuť si tlačivo z webovej stránky mesta Košice a pripraviť si rozhodnutie o povolení vkladu z katastra nehnuteľností. Potrebné dokumenty možno zaslať poštou na adresu magistrátu na Triede SNP alebo ich doručiť osobne do podateľne či kancelárie prvého kontaktu na prízemí magistrátu. Občanom je k dispozícii v pondelok, utorok a štvrtok od 8.00 do 15.30 h, v stredu od 8.00 do 18.00 h a v piatok od 8.00 do 14.30 h. Pokiaľ daňovník vlastní elektronický občiansky preukaz s čipom, priznanie môže podať prostredníctvom elektronických služieb mesta Košice.
Priznania k dani z nehnuteľností za predchádzajúci rok sa doposiaľ podávali vždy iba počas januára. Košický magistrát však vlani prišiel s novinkou, keď premiérovo umožnil občanom urobiť tak ešte pred koncom roka, čím predĺžil obdobie na splnenie si svojej povinnosti. Túto možnosť využilo viac ako 1800 ľudí, čo je takmer tretina z očakávaných 5500 priznaní. „Vďaka tomu došlo aj k skráteniu čakacích lehôt v kancelárii prvého kontaktu na magistráte, ktoré každoročne nastávajú najmä v druhej polovici januára,“ dodalo mesto.
