Obnova stromovej aleje na Watsonovej ulici v Košiciach pokračuje

Košice 9. apríla (TASR) – Projekt obnovy stromovej aleje na Watsonovej ulici pokračuje. Podľa Správy mestskej zelene (SMsZ) Košice bola táto lokalita dlhodobo problémová z dôvodu hlásených pádov hrubších konárov, ktoré ohrozovali chodcov aj vozidlá. Po výrube desiatok stromov má byť celkový počet tých novovysadených 84. Pri výsadbe využívajú aj zavlažovacie vaky. Pre TASR to uviedol hovorca SMsZ Peter Sasák.



V prvej etape projektu v roku 2020 vyrúbali 22 topoľov. Náhrada predstavovala výsadbu siedmich javorov poľných, 12 javorov tatárskych a 761 kusov listnatých kríkov, ktoré boli vysadené najmä v časti pred Obchodnou akadémiou Watsonova. Slúžia ako živý plot.



Aktuálna druhá etapa projektu počíta s výrubom 45 javorovcov jaseňolistých počas nasledujúcich rokov. „Výrub bude prebiehať na základe posúdenia zdravotného stavu stromov, pričom prioritne budú odstránené jedince ohrozujúce okolie pre zlý zdravotný stav, ktorý by mohol zapríčiniť vývrat alebo vylomenie kostrových konárov,“ spresnil s tým, že ročne predpokladajú odstránenie 15 až 20 jedincov javorovca jaseňolistého. Po výruboch budú realizovať náhradnú výsadbu líp malolistých. Túto jar doposiaľ odstránili osem javorovcov, v marci vysadili desať líp. V najbližšom období majú pribudnúť ešte ďalšie štyri.



Obnova zelene na Watsonovej ulici okrem listnatých kríkov počíta dokopy s výsadbou 65 líp malolistých, siedmich javorov poľných a 12 javorov tatárskych. Od začiatku realizácie projektu vysadili 29 stromov.



SMsZ od vlaňajška využíva pri výsadbách aj zavlažovacie vaky. Cieľom je osadiť takýto vak pri každom novovysadenom strome. Podľa Sasáka to zvyšuje efektivitu závlahy, a tým aj práce. „Vaky sú opätovne použiteľné, odhadujeme, že vydržia niekoľko rokov a poslúžia pri viacerých stromoch. Pri nových výsadbách ich plánujeme ponechať prvé dva roky, počas ktorých by strom mal vytvoriť dostatočný koreňový systém, aby dokázal odolávať zrážkovým a teplotným výkyvom,“ vysvetlil.