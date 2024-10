Prvé zo 40 polopodzemných kontajnerovísk Košiciach sú hotové

Košice 21. októbra (TASR) - Výstavba prvých dvoch zo 40 plánovaných polopodzemných kontajnerovísk v Košiciach je hotová. Od pondelka sú k dispozícii na Belehradskej aj na Čínskej ulici v mestskej časti Sídlisko Ťahanovce. Postupne majú pribúdať aj v ostatných častiach mesta.



Na Belehradskej vzniklo polopodzemné kontajnerovisko, kde sú nádoby umiestnené oproti sebe. V závislosti od terénu môžu byť inštalované aj v rade. Ako na pondelkovej tlačovej konferencii uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Kosit Marián Christenko, v prípade zmesového odpadu a papiera sú štandardom nádoby s objemom 5000 litrov a v prípade plastov a skla 2500 litrov. Ich obsah sa bude vyprázdňovať pomocou špeciálnej zvozovej techniky - zberového vozidla s hydraulickou rukou. Pripomenul, že na stanovišti sú umiestnené aj dve klasické 240-litrové nádoby na kuchynský biologický odpad, ktoré však z dôvodu potreby častejšieho vývozu nie sú polopodzemné.



"V rozmedzí niekoľkých jednotiek dní sa bude odovzdávať každý týždeň jedno alebo dve stanovištia," dodal s tým, že prvých 20 by mohlo byť hotových do konca novembra. Následne to bude závisieť od počasia. Čo sa týka Sídliska Ťahanovce, pribudnúť by tu mali ešte dve stanovištia, a to na Pekinskej a Budapeštianskej ulici. Vzniknúť majú tiež v ďalších veľkých mestských častiach (MČ) - v MČ Dargovských hrdinov, Juh, Nad jazerom, Sever, Sídlisko KVP, Staré Mesto a Západ.



Primátor Jaroslav Polaček pripomenul, že polopodzemné kontajnery sú estetickejšie ako tie klasické, majú väčšiu kapacitu a majú prispieť k zníženiu nákladov a eliminácii výskytu hlodavcov pri kontajneroviskách. V niektorých prípadoch môže ich vybudovanie prispieť k vzniku nových parkovacích miest.



"Postupne budú vznikať takéto typy kontajnerov a tie 1100-litrové na kolieskach, ktoré poznáme, budú zanikať," doplnil s tým, že nie všade je však možné vzhľadom na inžinierske siete či majetkové pomery vybudovať polopodzemné kontajnerovisko.