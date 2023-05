Košice Región Turizmus vyhlásil výzvu k zdieľaným kajakom na Hornáde

Košice 9. mája (TASR) - Krajská organizácia Košice Región Turizmus (KRT) vyhlásila výzvu na predkladanie ponúk na dodanie eko-turistického riešenia pre automatizovaný cezhraničný verejný systém zdieľania kanoe/kajakov na rieke Hornád a poskytnutie licencie na mobilnú aplikáciu. Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške viac ako 188.000 eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Má ísť o riešenie, ktoré bude kompatibilné s lodným kontajnerom, ktorý uskladní osem lodí, respektíve kanoe alebo kajakov. "Aplikácia zabezpečí ovládanie a organizáciu zapožičania lodí prostredníctvom technologického riešenia. Naskenovaním QR kódu pomocou mobilného telefónu sa na kontajneri otvoria dvierka so zvoleným setom. Otvorením dvierok začína samotná plavba. Plavba končí v momente vrátenia setu a lode do voľného oddielu iného alebo toho istého zariadenia/kontajnera. Každá loď bude vybavená zariadením pre získanie polohy GPS a GPRS komunikátorom na odosielanie dát o svojej polohe na server," uvádza sa v oznámení.



Kontajnery a lode by mali byť umiestnené v katastroch obcí Kysak, Milhosť, Trstená pri Hornáde, Veľká Lodina a Ždaňa v okrese Košice-okolie.



Obstarávanie sa týka projektu financovaného z eurofondov.