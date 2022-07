Suma za rekonštrukciu Angels arény v Košiciach stúpla o 174.000 eur

Košice 25. júla (TASR) – Práce a dodávky na rekonštrukciu športovej haly Angels aréna v Košiciach pokračujú v súlade s harmonogramom, aktuálne je zrealizovaná viac ako štvrtina stavebných prác. Pre TASR to uviedlo mesto Košice s tým, že cena za dielo vzrástla zatiaľ o 174.000 eur.



V týchto dňoch pracujú napríklad na vonkajších sanačných omietkach, montáži výplní otvorov, osadení oceľových konštrukcií na bočné tribúny, sadrokartónových podhľadoch či rozvodoch elektroinštalácie a vzduchotechniky. "Je ešte potrebné zrealizovať ukončenie zvislých konštrukcií interiéru, montáž vstupných brán, sanáciu omietok fasády a nový náter fasády. Takisto sa musí osadiť elektroinštalácia, vodovod a kanalizácia, ústredné kúrenie, ozvučenie a podobne," spresnil magistrát s tým, že v pláne je aj prekládka hlavného rozvádzača, dokončenie vnútorných omietok, obkladov, dlažby a vymaľovanie interiéru. Osadiť musia aj tribúny, sedačky, mantinely a novú palubovku.



Zhotoviteľ prevzal stavenisko koncom februára, práce majú byť hotové do konca augusta budúceho roka. "Ak spoločnosť Betpres ukončí túto rekonštrukciu skôr, mesto je pripravené dielo prevziať," dodal magistrát.



Pôvodná cena za rekonštrukciu predstavovala 2,638 milióna eur. K nárastu na 2,812 milióna eur došlo na základe zmenových konaní. "Keďže ide o rekonštrukciu pamiatkovo chránenej budovy nie je vylúčené, že bude potrebné urobiť aj ďalšie práce navyše. V takom prípade by sa to riešilo ďalším zmenovým konaním a podpisom dodatku v zmluve," uviedlo mesto Košice.



Na rekonštrukcii sa podieľa vlastnými zdrojmi aj financiami z Fondu na podporu športu, ktorý na ňu prispel sumou 1,25 milióna eur.