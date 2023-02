V Košiciach oficiálne začala rekonštrukcia Spievajúcej fontány

Košice 23. februára (TASR) - Správa mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach vo štvrtok odovzdala stavenisko zhotoviteľovi rekonštrukcie a modernizácie Hrajúcej fontány na košickej Hlavnej ulici. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke.



"Momentálne začíname s demontážou pôvodného telesa fontány. Potrebujeme odstrániť všetky dlažby, ktoré sa dajú odstrániť, aby sme zistili komplexné poškodenie technického zázemia, teda skutkový stav," vysvetlil obchodný manažér spoločnosti Begra Erik Haláč.



Podľa projektového manažéra SMsZ Erika Kuzmu kompletne vymenia celú technológiu. "Ľudia si určite všimnú, že fontána bude inak striekať, pretože pribudnú nové vodné efekty. Rovnako ako v Mestskom parku budeme vedieť fontánu ovládať na diaľku, čo zjednoduší jej údržbu," spresnil. Novinkou má byť aj aplikácia, ktorá umožní nechať si zahrať pesničku na želanie.



Dodal, že po modernizácii a rekonštrukcii pôjde o najväčšiu spievajúcu fontánu na Slovensku. "Návštevníkom ponúkne viac ako 750 trysiek, 240 svetiel a 43 čerpadiel, čo bude absolútny unikát," spresnil. Vďaka moderným technológiám bude tiež možné v obrazovej i zvukovej podobe prenášať predstavenia Štátneho divadla Košice, prípadne iných kultúrnych podujatí, priamo na vodnú hmlu fontány.



Magistrát na svojej webovej stránke pripomína, že v lete sa pri nej verejnosť neosvieži. Celý areál bude totiž z bezpečnostných dôvodov oplotený. Podľa zmluvy so zhotoviteľom má byť rekonštrukcia ukončená do 10 mesiacov. Stavebná spoločnosť by ju však chcela spustiť do prevádzky už v októbri.



Obnova by mala stáť takmer 1,79 milióna eur s DPH. Na projekt poskytla sumu jeden milión eur Nadácia U.S. Steel Košice. Zvyšok nákladov bude financovať mesto.



Dynamická fontána, ktorá je známa aj ako Spievajúca či Hrajúca, je situovaná v centre mesta. Spustili ju v roku 1986. Špecifická je tým, že vodné dýzy reagujú na tóny hudby. Pre havarijný stav už dlhšie fungovala v obmedzenej prevádzke.