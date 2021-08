Rekonštrukciu cesty na ulici Jána Pavla II. ukončili

Košice 24. augusta (TASR) – Mesto Košice ukončilo rekonštrukciu komunikácie na ulici Jána Pavla II. v mestskej časti Sídlisko KVP. Cesta by mala byť pre motoristov v plnom profile sprístupnená od utorka.



Oprava trvala približne 4,5 mesiaca a stála okolo 710.000 eur. „Vymenilo sa podložie, zvýšila sa nosnosť tejto cesty, urobili sa uličné vpusty, odvodnenie, pribudli nové autobusové zastávky, obrubníky,“ spresnil na tlačovej konferencii primátor Jaroslav Polaček.



Rekonštrukciu uskutočnila košická spoločnosť Eurovia, oproti pôvodnému harmonogramu ju odovzdali v šesťtýždňovom predstihu. Ako za zhotoviteľa povedal Štefan Bálint, komunikácia bola v stave po svojej životnosti, bola degradovaná so sieťovými rozpadmi. Na cestu použili okolo 3000 ton živice, 5000 ton kameniva, 3000 ton betónovej zmesi a postavili 1,3 kilometra obrubníkov.



Havarijný stav cesty bol podľa mesta spôsobený najmä vysokým počtom prechádzajúcich áut, autobusov MHD a prebiehajúcou výstavbou obytného súboru v tejto lokalite.



Starosta MČ Ladislav Lörinc pripomenul, že niekoľko rokov apelovali na jej rekonštrukciu. „Táto cesta bola naozaj v dezolátnom stave a nebola hodná toho mena, ktoré nesie. Teraz je to už minulosťou,“ povedal.



V danom úseku má vzniknúť aj cyklochodník, podľa Polačeka jeho realizáciu pozdržali majetkovoprávne vzťahy. V súčasnosti sa však už pripravujú povolenia na stavbu. „Verím, že sa nám tento cyklochodníček na ceste Jána Pavla II. podarí dokončiť ešte v tomto roku,“ dodal primátor.