Košice: Revitalizácia vstupu na verejný cintorín pokračuje podľa plánu

Košice 17. apríla (TASR) - Práce na revitalizácii vstupu na verejný cintorín v Košiciach pokračujú podľa plánu. Na základe minulotýždňového kontrolného dňa o tom na sociálnej sieti informuje mesto Košice.



"Pracovníci Správy mestskej zelene v Košiciach začali koncom februára s inštaláciou špeciálneho modulárneho systému TreeParker, ktorý stromom zabezpečí dostatočný priestor na rozvoj koreňovej sústavy. Podobný systém sa v metropole východu použije vôbec prvýkrát," uvádza. V rámci revitalizácie vstupu na cintorín pribudne na bývalej asfaltovej ploche 59 drevín, 29 z nich vysadia novým spôsobom. Vysadené by mali byť do konca apríla.



S revitalizáciou cintorína sa začalo vlani v júli. Modernizácia zahŕňa skrášlenie priestoru od vstupnej brány až po centrálny kríž. Rozšíri sa kapacita parkoviska, pribudne nové LED osvetlenie, kamerový systém a novú podobu dostane aj trhovisko. "Plocha pred vstupnou bránou bude koncipovaná ako malé námestie s parkom, kde budú rásť stromy a okolo nich budú lavičky. Námestie pred obradnou sieňou spríjemní zelený ostrovček so stromoradím, kvetinovou výzdobou a lavičkami," pripomína magistrát. Keďže rekonštrukciu realizujú za plnej prevádzky cintorína, verejnosť zároveň žiada o ústretovosť.



Celkové náklady na skvalitnenie a skrášlenie verejného priestoru sú vo výške približne 1,5 milióna eur. Rekonštrukcia je financovaná z rozpočtu mesta. Modernizácia by mala byť hotová v júli.