Košickému Dopravnému podniku bude naďalej šéfovať Vladimír Padyšák

Košice 21. februára (TASR) – Riaditeľom Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) bude naďalej Vladimír Padyšák, do funkcie ho v piatok menovalo mestské zastupiteľstvo (MsZ). Poslanci neschválili nominanta Jozefa Oberuča za riaditeľa dopravného podniku. Podľa Dozornej rady DPMK výberové konanie nebolo transparentné a kandidáti nemali rovnosť šancí na úspech. Tieto tvrdenia primátor Jaroslav Polaček odmietol.



Do opakovaného výberového konania na post generálneho riaditeľa DPMK sa prihlásilo 14 uchádzačov. Po osobných pohovoroch sa v časti neverejného a verejného vypočutia predstavili traja z nich, a to Pavol Jendroľ, Jozef Oberuč a Vladimír Padyšák.



Podľa slov predsedu Dozornej rady DPMK Jozefa Filipka, DPMK nerešpektoval jej uznesenie o tom, aby bol do výberového konania kreovaný jeden zástupca dozornej rady a ďalší z odborov DPMK. Za ďalšie argumenty neodporúčania vymenovať za riaditeľa uvedeného víťaza výberového konania uviedol, že nie každý člen komisie mohol dať kandidátovi otázky. Dozorná rada tiež jednohlasne vyjadrila podozrenie zo zaujatosti. „Dozorná rada v zápisnici uviedla dôvodnú pochybnosť nad transparentnosťou výberového konania. Jej členovia majú dôvodné podozrenie, že došlo k úniku informácií, ktorými mohol disponovať jeden člen uchádzačov nad rámec zverejnených dát a došlo k porušeniu nestranného výberu zvýhodnením jedného kandidáta,“ uviedol s tým, že k tomu neboli zvládnuté zorganizovanie ani spôsob kladenia otázok verejnosťou.



Tieto tvrdenia primátor Jaroslav Polaček odmietol. Tvrdí, že výberové konanie bolo transparentné a proces bol spochybňovaný až po oznámení víťaza. „Tendenčne sa hľadá spôsob, ako diskvalifikovať výhercu. Nepočul som ani jeden relevantný dôvod, že tento výber bol nejakým spôsobom netransparentný alebo spochybnený,“ uviedol.



O funkciu generálneho riaditeľa a člena Predstavenstva DPMK sa mohli kandidáti uchádzať najprv do polovice augusta 2019. Tak ako v prípade šéfov ďalších mestských podnikoch, DPMK mal mať nového riaditeľa od 1. októbra 2019. Opakované výberové konanie vyhlásil primátor po tom, ako víťazný uchádzač z tohto výberového konania Tomáš Kizek nezískal pri návrhu na svoje vymenovanie dostatočnú dôveru poslancov MsZ. Podľa nich nesplnil podmienku do zaradenia výberového konania týkajúcu sa dosiahnutého vzdelania.



Padyšáka do funkcie menovalo MsZ na svojom ustanovujúcom zasadnutí v decembri 2018 po tom, ako poslanci z tejto pozície odvolali Richarda Majzu. Poslanci vtedy zároveň primátora poverili, aby do šiestich mesiacov vyhlásil výberové konanie na tento post.