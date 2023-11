V Košiciach prebývali rodiny v stanoch, dve deti im po zásahu odobrali

Košice 22. novembra (TASR) - Dve rodiny so štyrmi maloletými deťmi prebývali v stanoch na Husárskej ulici v Košiciach. Informuje o tom košická mestská polícia (MsP) na sociálnej sieti s tým, že dve z detí boli umiestnené do detského domova.



MsP zasahovala na mieste v utorok (21. 11.) ráno. Podľa informácií, ktoré zistili, boli rodiny žijúce v dvoch stanoch bez domova. "Na miesto boli ihneď privolaní pracovníci sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach, ktorí okamžite dve maloleté deti odobrali," uvádza s tým, že ich umiestnili do Centra pre deti a rodiny na Uralskej ulici v Košiciach.



Ako spresňuje, dôvodom odobratia detí bola ohrozenosť ich mravného a fyzického vývoja v dôsledku vystavenia neprimeraným životným podmienkam. "Ostatné dve deti zostali v starostlivosti svojich rodičov, ktorí budú pod dohľadom sociálnych pracovníkov," doplnila MsP.



Zároveň vyzýva občanov, aby ak majú vedomosti o podobných prípadoch, kontaktovali políciu alebo orgány sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately.