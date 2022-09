Košice rokujú o presmerovaní voľných kapacít elektriny do Steel arény

Košice 7. septembra (TASR) - Mesto Košice rokuje o presmerovaní voľných kapacít elektriny do Steel arény. TASR o tom v reakcii na presun tímov hokejového klubu HC Košice zo Steel arény do Crow arény v dôsledku nárastu cien energií informovalo občianske združenie (OZ) Košická aréna. Podľa neho sú náklady na prevádzkovanie zimného štadióna z ekonomického pohľadu neúnosné.



Väčšinoví vlastníci a prevádzkovatelia zimného štadióna Ladislava Trojáka v Košiciach - Steel arény sú Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) a mesto Košice. Tvrdia, že sa spolu s partnermi, sponzormi aj hokejistami snažia nájsť riešenie situácie od začiatku roka. So zástupcami HC Košice rokovali aj o možnostiach zvýšenia podielu klubu na pokrytí bezprecedentných nákladov na elektrickú energiu v súvislosti s chladením ľadovej plochy.



"Mesto Košice sa ako tretinový akcionár Steel arény aktívne zapája do riešenia vzniknutej situácie. Okrem hľadania dodatočných finančných prostriedkov rokuje s dodávateľom elektrickej energie o možnosti presmerovania voľných kapacít elektriny do Steel arény za nákupnú cenu mesta Košice," uviedlo OZ.



Pripomína, že ceny za dodávku elektrickej energie narástli oproti rovnakému obdobiu minulého roka viac ako osemnásobne, pričom zároveň rastú aj ceny za dodávky tepla, plynu a vody. "Sme presvedčení, že ak sa situácia na trhu s energiami radikálne nezlepší, bez zastropovania cien za dodávky elektrickej energie a plynu, prípadne bez výraznej pomoci štátu čakajú podobné problémy najneskôr na prelome tohto roka aj ďalšie slovenské kluby ľadového hokeja, poskytovateľov služieb, samosprávy, ale aj samotných obyvateľov Slovenska," dodáva OZ.



Steel arénu považuje za domovský stánok HC Košice. "Urobíme všetko preto, aby sa hokejisti klubu mohli do Steel arény vrátiť čo najskôr," deklarovalo.



Hokejový klub HC Košice presunul všetky svoje tímy vrátane A-mužstva do lacnejšej Crow arény pre výrazné zvýšenie cien prenájmu Steel arény, ktoré vyplýva aj z nárastu cien energií. Košický klub v sezóne 2021/2022 zaplatil Steel aréne za prenájom takmer 500.000 eur. V sezóne 2022/2023 sa dohodli na zvýšení platby na sumu 650.000 eur. Po aktuálnom zvýšení cien by sa však celosezónne mohla celková suma za prenájom ľadovej plochy vyšplhať na dva milióny eur.