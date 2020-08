Košice rozdelia sumu 130.000 eur medzi 32 subjektov z oblasti kultúry

Košice 2. augusta (TASR) – Mesto Košice prerozdelí 130.000 eur medzi 32 žiadateľov v rámci Grantového programu. Ide o podporu profesionálnych nezriaďovaných organizácií a jednotlivcov z oblasti kultúry a kreatívnych odvetví. V tomto roku je zámerom programu zmiernenie dosahov pandémie nového koronavírusu v uvedenom sektore a udržanie činnosti a existencie jeho profesionálnych aktérov. Prerozdelenie odobrili mestskí poslanci na tohtotýždňovom zastupiteľstve. Jednotlivé subjekty sa do výzvy mohli zapájať do 18. mája.



„Kultúra a kreatívny priemysel majú už niekoľko rokov neodškriepiteľný zásadný vplyv na rozvoj nášho mesta,“ povedal viceprimátor Marcel Gibóda s tým, že oproti pôvodne schválenému rozpočtu mesta celkovú sumu na prerozdelenie znížili. „Napriek tomu si myslím, že sa nám podarilo podporiť dostatočné množstvo projektov,“ dodal. Vlani medzi 41 subjektov prerozdelili 200.000 eur.



V podprograme Podpora projektov profesionálnych nezriaďovaných organizácií a jednotlivcov získa tento rok dotáciu dokopy 30 subjektov. Z nich najviac peňazí, a to 15.000 eur, dostane Tabačka Kulturfabrik. Dotácia na tohtoročnú Bielu noc predstavuje 13.000 eur. Dotácie pôjdu napríklad aj na podujatia ako Virvar - Dni bábkového divadla a hier pre rodiny, Letný hudobný festival Hevhetia i 26. medzinárodný filmový festival Zlatý žobrák. Okrem iných podporia aj monografiu Svetlany Fialovej či Detské vianočné dielne.



V rámci Podpory organizácií v programe trojročnej podpory - zazmluvnených organizácií z predošlých výziev, dostane Kino Úsmev 18.000 eur a Košice Artist in Residence 7500 eur.



Maximálna výška dotácie predstavuje pre organizácie sumu 20.000 eur a pre jednotlivcov 5000 eur. Projekty hodnotila viacčlenná komisia v troch fázach. Administrátorom grantovej výzvy je Creative Industry Košice, n.o.



Ako uvádza magistrát na svojej webovej stránke, grantová výzva predstavuje od roku 2014 nástroj mesta Košice, prostredníctvom ktorého podporuje nezávislých kultúrnych operátorov. Týmto nástrojom tak udržiava a rozvíja dedičstvo titulu Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2013.