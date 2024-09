Košice rozdelia z fondu projektov na zahraničné podujatia 1,45 milióna

Košice 25. septembra (TASR) - Podujatia, ako dni samospráv, mládežnícke a umelecké festivaly, kultúrne alebo športové akcie, odborné konferencie či detské tábory, môžu získať finančnú podporu z Fondu malých projektov. Program na podporu cezhraničných aktivít, ktoré budujú maďarsko-slovenské partnerstvá a prinášajú hodnotu miestnym komunitám, otvoril v aktuálnom programovom období svoju druhú výzvu. Informoval o tom Košický samosprávny kraj (KSK).



Žiadať o finančnú podporu môžu inštitúcie z Košického a Banskobystrického kraja, ktoré našli partnera v jednej zo štyroch prihraničných maďarských žúp. Ide o samosprávy a ich inštitúcie, neziskové organizácie, vzdelávacie a výskumné inštitúcie, cirkvi, európske zoskupenia územnej spolupráce, štátne orgány a inštitúcie pre ochranu záujmov. Jeden projekt má šancu získať až viac ako 63.000 eur. Termín uzávierky je 15. októbra o 15.00 h.



Aktuálnu výzvu vyhlásilo Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS) Via Carpatia v rámci operačného programu Interreg VI-A Maďarsko - Slovensko. "Na oko sa môže zdať, že tento fond podporuje malé projekty, ale až keď sa na nich naozaj zúčastníte zistíte, aký význam majú pre budovanie komunity. Rozvíjajú prihraničné regióny a posilňujú partnerstvá na slovenskej aj maďarskej strane," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Suma 1,45 milióna eur bola alokovaná aj v prvej výzve nového programového obdobia, do ktorej sa vlani na jeseň prihlásilo 198 projektových žiadostí, Košický kraj mal najväčšie zastúpenie. Úspešných bolo 48 slovensko-maďarských projektov.



"Sme veľmi radi, že v rámci prvej výzvy sme mohli podporiť jedinečné a inovatívne podujatia, akými sú napríklad 330. výročie sobáša Šarloty Amálie a Františka II. Rákocziho, športové podujatie v nádhernom prostredí kaštieľa Betliar The Race Woman či odbornú konferenciu CyberOsveta - Obrana proti dezinformáciám a online nebezpečenstvám," povedala riaditeľka EZÚS Via Carpatia Julianna Máté.