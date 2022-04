Rozhodnutie o miestnych daniach v Košiciach možno doručiť elektronicky

Košice 4. apríla (TASR) – Rozhodnutia týkajúce sa poplatkov za komunálny odpad, dane z nehnuteľností a dane za psa začne mesto Košice doručovať koncom tohto mesiaca. Pripomína, že občania sa k nim môžu dostať aj prostredníctvom elektronickej schránky. Takáto forma komunikácie s mestom sa podľa magistrátu teší čoraz väčšej obľube. Informuje o tom na svojej webovej stránke.



Elektronické doručovanie písomností je možné aktivovať si cez web slovensko.sk, na čo je potrebné vlastniť občiansky preukaz s elektronickým čipom, tzv. eID kartu a mať čítačku kariet. „Medzi výhody elektronickej schránky patrí hlavne efektívna a rýchlejšia komunikácia so správcom dane - mestom Košice. Ľuďom, ktorí majú aktívnu elektronickú formu doručovania písomností mesto zašle rozhodnutia do elektronickej schránky. Dostanú ich všetky právnické osoby, živnostníci, fyzické osoby, ktoré o to požiadali, ale aj tí, ktorí majú elektronickú schránku aktívnu na doručovanie,“ povedala vedúca referátu daní a poplatkov košického magistrátu Tatiana Moleková s tým, že príslušný rezort ju zriaďuje automaticky pre všetkých plnoletých občanov.



V roku 2021 odoslal magistrát celkovo 224.600 rozhodnutí o daniach a poplatkoch. Do elektronických schránok smerovalo 21.600 z nich. Z toho tretinu tvorili rozhodnutia pre právnické osoby, zvyšok bol pre fyzické osoby, ktoré si aktivovali elektronické doručovanie. V tomto roku mesto predpokladá ďalšie zvýšenie tohto počtu.



Rozhodnutia budú do košických domácností až do konca mája doručovať zamestnanci magistrátu a pracovníci Slovenskej pošty. Lehoty na zaplatenie bude mať každý uvedené vo svojom rozhodnutí.



Podľa mesta je najjednoduchším spôsobom úhrady zaplatenie prevodným príkazom prostredníctvom internet bankingu alebo naskenovaním QR kódu cez mobilný telefón. V prípade osobnej návštevy magistrátu na Triede SNP je možná úhrada prostredníctvom QR kódu v kiosku alebo priamo v pokladni. Mesto dodáva, že možno využiť aj platbu poštovou poukážkou či bezhotovostnou platbou prostredníctvom balíkoboxov. Pri každom spôsobe úhrady je potrebné mať pri sebe vydané rozhodnutie.