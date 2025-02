Košice s Univerzitou P. J. Šafárika chystajú prieskum duševnej pohody

Košice 26. februára (TASR) - Mesto Košice spolu s Filozofickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (FF UPJŠ) v Košiciach chystá prieskum duševnej pohody žiakov a učiteľov na svojich základných školách (ZŠ). Ako na stredajšej tlačovej konferencii uviedol primátor Jaroslav Polaček, cieľom je zistiť, v akom prostredí deti a učitelia fungujú a v prípade potreby prijať opatrenia na zlepšenie situácie.



Prieskum by sa mal realizovať na 17 ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice, a to v apríli a v máji. Zúčastniť sa na ňom majú žiaci 6. a 8. ročníkov. "Získame informácie o ich duševnom zdraví a zakomponujeme ich do koncepcie rozvoja ZŠ v meste. Chceme, aby sa všetky deti a pedagógovia cítili na našich školách dobre a mohli predísť rôznym neželaným javom, ktoré môžu vznikať," povedal Polaček.



Zároveň žiada rodičov žiakov o súčinnosť pri tomto dobrovoľnom prieskume, a to aby poskytli školám na jeho realizáciu informované súhlasy. Zdôraznil, že ide o anonymizovaný prieskum a výsledky budú prezentované za celé mesto.



"Vysledky, ktore ziskame, nam potom pomozu nastavit dalsie aktivity, aby sme detom vytvorili lepsie prostredie a psychicku pohodu. Takisto by sme riesili aj pripadnu pomoc do oblasti, ktore nam vyjdu ako problemove," dodala viceprimátorka Lucia Gurbáľová.



Prodekanka pre pedagogickú činnosť FF UPJŠ Beáta Ráczová spresnila, že v skríningu sa zamerajú na pozitívne, ale aj na negatívne faktory. "Potrebujeme mať dáta, aby sme mohli nastaviť intervencie do ZŠ. Nebudeme hodnotiť, diagnostikovať ani porovnávať samotné školy, ale ide nám o zistenie stavu duševného zdravia na ZŠ v Košiciach," vysvetlila. V prieskume sa podľa nej zamerajú napríklad na napĺňanie základných psychických potrieb, ale aj na úzkosť, sebapoškodzovanie či agresivitu. V súvislosti so školským prostredím sa doň zapoja aj učitelia.



Pilotný skríning víta aj komisár pre deti Jozef Mikloško, ktorý vyzdvihol aktivitu Košíc. Podľa neho sa ukazuje, že duševné zdravie je najväčšia pandémia, ktorá deti trápi. "Zistili sme u nich až 30-percentný nárast úzkosti a depresie. Situácia je zlá. Keď chceme nájsť riešenie, musíme poznať pravdu. Tento výskum je preto veľmi dôležitý," doplnil s tým, že na základe neho by sa mohli nastaviť konkrétne riešenia tak, aby sa dušené zdravie začalo zlepšovať.