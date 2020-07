S výstavbou ďalšieho úseku flowtrailu v Košiciach chcú začať v júli

Košice 6. júla (TASR) – S výstavbou štvrtého úseku flowtrailu Hriešny v dĺžke zhruba 2,1 kilometra sa má začať neďaleko chaty Hrešná v druhej polovici júla. Na svojej webovej stránke o tom informuje mesto Košice, ktoré občianskemu združeniu KE.CY - košické cyklotraily poskytlo na tento účel sumu 24 000 eur.



Celý cyklotrail Hriešny je rozdelený do štyroch častí - Mravenisko, Natural, Výšľap a Hriešny flow. Po jeho úplnom dokončení bude jeho trasa od chaty Hrešná po Alpinku dosahovať celkovú dĺžku 4,9 kilometra. „Predpokladáme, že výstavba nového úseku bude trvať zhruba dva mesiace. Veríme, že v priebehu septembra ho už budeme môcť sprístupniť pre verejnosť,“ uviedol za OZ Zoran Bosák.



Projekt vznikol prostredníctvom spolupráce s mestom Košice a mestskými lesmi. Podľa primátora Jaroslava Polačeka sa postupne začínajú prejavovať výsledky sľúbeného rozvoja cyklistiky v meste a budovania nových úsekov cyklotrás, v čom chcú byť Košice lídrom.



„Aj flowtrail Hriešny je jednou z možností, ako sa aj za málo peňazí dajú urobiť veľké veci. Chlapci z KE.CY majú do budúcnosti viaceré plány a verím, že aj v spolupráci s mestom Košice sa ich podarí naplniť,“ povedal.



OZ doposiaľ na území Mestských lesov Košice vybudovalo 25 kilometrov cyklotrailov rôzneho druhu a náročnosti. Sieť tvorí 14 trailov, z čoho dva sú výšľapové.



„Ten, kto sa po prvý raz dostane na tento typ cyklochodníka, si najprv musí zvyknúť na užší terén. Prejsť by ho však mal aj slabší cyklista. Máme aj cyklosprievodcov, ktorí vedia začiatočníkom pomôcť a poradiť,“ dodal Bosák s tým, že v budúcom roku chcú zrekonštruovať všetky doteraz postavené cyklotraily tak, aby sa zvýšila ich bezpečnosť a aby z nich mali návštevníci ešte väčšie zážitky.