Košice sa budú uchádzať o eurofondy na etapu električkovej trate

Košice 24. novembra (TASR) - Mesto Košice sa bude uchádzať o peniaze z eurofondov na rekonštrukciu električkovej trate na Sídlisku Nad jazerom a obratiska na Važeckej ulici. Košickí mestskí poslanci na svojom piatkovom mimoriadnom zasadnutí schválili podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z eurofondov. Modernizácia by mala stáť viac ako 80 miliónov eur. Poslanci odobrili aj financovanie projektu vo výške minimálne osem percent celkových výdavkov.



"Električková trať na sídlisku Nad jazerom vrátane obratiska Važecká je po 40 rokoch prevádzky v havarijnom stave. Technický stav električkového zvršku je nevyhovujúci a z toho dôvodu došlo k zníženiu rýchlosti na celom úseku," pripomína magistrát na svojej webovej stránke.



Mesto už má vydané právoplatné územné rozhodnutie, dokončenú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a pripravené podklady pre vyhlásenie verejného obstarávania (VO) pre oba úseky ďalšej etapy modernizácie električkových tratí (MET). VO chce vypísať v decembri. Ako uviedol primátor Jaroslav Polaček, so samotnou rekonštrukciou by sa mohlo začať na budúci rok. Trvať by mala osem mesiacov. Predpokladá, že pred realizáciou bude potrebné prijať úver.



Košice už v minulosti z eurofondov získali financie na MET viacerých úsekov v širšom centre mesta. Uchádzať sa chce aj o peniaze na modernizáciu úsekov na Alejovej ulici od križovatky pri moste VSS po kruhový objazd na Moldavskej ulici, na Južnej triede od križovatky pri Moste VSS až po Námestie osloboditeľov, a v Barci od križovatky pri Moste VSS po konečnú pri soche Jána Pavla II - vrátane tamojšieho obratiska.



Cieľom je zatraktívnenie električkovej MHD, snaha zvýšiť podiel tohto druhu dopravy na celkových výkonoch MHD, zvýšenie dopravnej obslužnosti viacerých mestských častí, ako aj zníženie nákladov na údržbu.