Košice sa chcú uchádzať o peniaze na nové elektrobusy

Košice 12. septembra (TASR) - Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) sa chce uchádzať o peniaze na elektrobusy. Poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) na svojom utorkovom zasadnutí schválili podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Vozový park by sa tak v rokoch 2025 - 2026 mohol rozšíriť aspoň o desať nových elektrobusov.



Výzvu vyhlásilo v závere augusta Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Podľa magistrátu sa DPMK môže uchádzať maximálne o 14 miliónov eur z Fondu pre spravodlivú transformáciu v rámci Programu Slovensko. To je zároveň najvyššia možná suma oprávnených výdavkov jedného projektu z eurofondov a štátneho rozpočtu. Celková výška príspevku z eurofondov nesmie presiahnuť 11,9 milióna eur. Termín uzatvorenia 1. kola výzvy je v závere novembra.



Poslanci tiež schválili zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených či ďalších vyvolaných výdavkov z vlastných zdrojov dopravného podniku, respektíve kapitálovým transferom z rozpočtu mesta.



DPMK chce aj prostredníctvom nákupu elektrobusov postupne znížiť podiel vozidiel s naftovým pohonom zo súčasných približne 85 percent na polovicu.



Nové elektrobusy by boli nízkopodlažné, disponovali by klimatizáciou a viacerými smart technológiami. Podľa povereného generálneho riaditeľa DPMK Romana Danka by ich chceli nasadiť prioritne na linke 71 z Lingova na zastávku Kláštor v mestskej časti (MČ) Sídlisko KVP, respektíve na linku 72 z Lingova na Grunt v MČ Myslava.



Zároveň na konečných zastávkach Lingov, KVP Kláštor a v depe DPMK na Hornádskej ulici by bolo zabezpečené takzvané rýchle nabíjanie. "Týmto spôsobom by bolo možné zabezpečiť prevádzku vozidiel v rámci 'celodenných služieb' bez potreby dobíjania elektrobusov v depe. Mimo služieb by sa elektrobusy v nočných hodinách dobíjali v depe. Rýchle nabíjanie počas prestávok na konečných zastávkach bude zabezpečené dobíjacou infraštruktúrou, ktorej nákup je takisto možný v rámci uvedenej výzvy. Ku každému elektrobusu bude dodaná aj nabíjačka na nočné nabíjanie," spresnil Danko s tým, že DPMK by mohol zaobstarať desať až 12 kusov nových elektrobusov spolu s príslušnou nabíjacou infraštruktúrou.



Verejnú súťaž plánuje DPMK vyhlásiť do konca tohto roka. Jej výsledkom budú rámcové zmluvy, z ktorých bude čerpať podľa získaných finančných zdrojov z eurofondov. V zmysle výzvy by elektrobusy mali byť dodané najneskôr do 30. septembra 2026.