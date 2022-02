Košice sa pripravujú na príval utečencov z Ukrajiny

Košice 28. februára (TASR) – Mesto Košice má v súčasnosti pripravených 500 lôžok pre utečencov z Ukrajiny. Na očakávaný prílev migrantov sa pripravuje aj zriadením call centra s operátormi hovoriacimi po ukrajinsky. Okrem iného organizuje aj zbierku humanitárnej pomoci. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informovalo vedenie mesta.



„V tejto chvíli nemám informácie, že by niekto bol v našich priestoroch ubytovaný. Ak bol, tak to boli krátkodobé prespania. Do konca týždňa by malo byť mesto nastavené na prijatie 5000 utečencov z Ukrajiny, poskytnúť by sme im mohli krátkodobé bývanie v našich telocvičniach,“ povedal primátor Jaroslav Polaček s tým, že v ďalšom období by mesto malo vedieť prijať 20.000 až 25.000 utečencov.



Podľa magistrátu väčšina Ukrajincov cez mesto zatiaľ len prechádza. Predpokladá však, že v ďalšom období sa bude zvyšovať počet tých, ktorí nemajú zázemie v iných častiach Slovenska či okolitých krajinách. V ukrajinskom Užhorode, ktoré je partnerským mestom Košíc, sa aktuálne zhromažďujú utečenci, ktorí následne postupujú ďalej. Polaček uviedol, že primátor Užhorodu Bohdan Andriiv ho informoval o tom, že podľa predpokladov je okolo 12.000 z nich pripravených postupne prekročiť hranicu smerom na Košice.



V súvislosti s očakávaným prílevom mestská polícia (MsP) zvýšila výkon služby na frekventovaných miestach a jej operačné stredisko od pondelka disponuje aj pracovníkmi hovoriacimi po ukrajinsky a po rusky. Pre prichádzajúcich ľudí pripravujú aj informačné letáky či webovú stránku v ukrajinskej verzii. Od stredy (2. 3.) plánujú spustiť aj call centrum.



Vzhľadom na list od vedenia mesta Užhorod spustili Košice i zbierku humanitárnej pomoci. Žiadané sú postele, posteľná bielizeň, spacie vaky, zdravotnícke pomôcky, ohrievače, jednorazový riad či trvanlivé potraviny. „Občania môžu z Ružínskej ulice do suterénu magistrátu nosiť takúto materiálnu pomoc od 8.00 do 20.00 h,“ povedal Polaček s tým, že čoskoro by mal byť k dispozícii aj transparentný účet.



Mesto zároveň pristúpilo k takzvanému systému triedenia pomoci, chystajú i dotačnú schému. Na webovej stránke srdcevmeste.sk sa môžu prihlásiť občianske združenia či jednotlivci s popisom, akú pomoc vedia poskytnúť. Magistrát má po novom aj splnomocnenca pre humanitárnu pomoc utečencom z Ukrajiny v Košiciach, ktorým sa stal Roman Dohovič.



Magistrát sa pripravuje aj na to, aby mohli byť deti ukrajinských utečencov začlenené do výchovno-vzdelávacieho procesu v košických školách. „Rovnako sa pohrávame s myšlienkou, že by sme pre nich otvorili školské zariadenia, aby mohli eliminovať stres a nepríjemné prostredie. Musíme nastaviť legislatívny proces tak, aby sme ich mohli oficiálne integrovať do výchovno-vzdelávacieho procesu,“ dodala viceprimátorka Lucia Gurbáľová.