Košice sa pripravujú na avizované výdatné sneženie

Košice 27. novembra (TASR) - Flotila zimnej údržby v súvislosti s predpoveďou počasia už vyrazila na cesty. Informuje o tom mesto Košice na sociálnej sieti s tým, že v pondelok sa na zimnej údržbe podieľa celkovo 21 mechanizmov spoločnosti Kosit.



"Dnes preventívne posypú soľou všetky hlavné ťahy a bočné ulice. Pracovníci ručného čistenia pracujú na posype schodísk v mestských častiach Staré Mesto, Dargovských hrdinov a Sídlisko Ťahanovce," uvádza.



Na nočnú zmenu bude od 20.00 h nasadených 40 mechanizmov. Začiatkom sneženia spustia pluhovanie spojené s posypom na všetkých komunikáciách. V utorok (28. 11.) ráno majú nastúpiť do práce aj 40 zamestnanci Kositu, ktorí ručne dočistia chodníky, schodiská a zastávky MHD. Celkovo bude pripravených 51 mechanizmov.



Pracovníci zimnej údržby sa podľa magistrátu prioritne zamerajú najmä na udržiavanie zjazdnosti komunikácií, po ktorých jazdia autobusy MHD. Vyčistia aj priechody na bočných uliciach a odstránia sneh z električkových tratí.



"V utorok od 5.00 h bude na trasách MHD na sídlisku Dargovských hrdinov a na uliciach Vojenská, Štúrová - Toryská, Trieda SNP - Popradská, Klimkovičova, súčinná aj polícia," dodáva magistrát.



Meteorológovia vydali pre niektoré okresy výstrahu pred snežením. Varovanie druhého stupňa platí v Košiciach od nadchádzajúcej noci a počas celej stredy (29. 11.), podľa predpovede tu môže napadnúť 15 až 20 centimetrov snehu. Ak sa predpovede meteorológov naplnia, mesto verejnosť žiada, aby si okrem zvýšenej opatrnosti pripravila aj viac času na cestu do práce alebo do školy, prípadne nevychádzala zo svojho domova, ak to nebude nevyhnutné.