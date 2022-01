VIDEO: Košice sa pripravujú na masívny výpadok zamestnancov

Košice 26. januára (TASR) – Mesto Košice, ktoré zamestnáva 6500 ľudí, sa pripravuje na masívny výpadok svojich zamestnancov v súvislosti s omikron variantom nového koronavírusu. Predpokladá, že väčšie výpadky môžu nastať od konca budúceho týždňa. Vedenie mesta a zástupcovia mestských podnikov o tom informovali na stredajšej tlačovej konferencii s tým, že v prípade enormných výpadkov nemusia byť zabezpečené všetky služby.



Podľa primátora Jaroslava Polačeka sa masovému výpadku zamestnancov nevyhnú. Mesto identifikovalo sedem oblastí ohrozených dočasným nedostatkom pracovníkov, ide o školstvo, energetiku, zimnú údržbu, odpadové hospodárstvo, mestskú hromadnú dopravu (MHD), cintorínske a pohrebné služby, ako aj sociálne služby.



Na prepracovaní svojich pandemických plánov pracovali mestské podniky od začiatku roka. Ak dôjde k výpadku približne polovice zamestnancov, mesto bude schopné zabezpečovať väčšinu služieb. "V prípade, ak masívny výpadok zasiahne našich zamestnancov, rôzne podporné, pracovné či sekundárne tímy, ktoré sú pripravené ako zálohové, môže sa stať, že niektoré veci v Košiciach nebudú fungovať na 100 percent," povedal primátor. Predpokladá, že masívny výpadok začne buď v závere budúceho týždňa alebo ďalší týždeň. "Máme pred sebou štyri až šesť týždňov, ktoré budú ťažké," dodal.



Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) sa v súčasnosti zaoberá tým, kedy a v akej forme bude zavedený upravený režim MHD. Venuje sa aj tomu, aby mal v prípade problémov so zásobovaním dostatok nafty či náhradných dielov.



"Pri výpadku personálu ako prvé odsunieme odvoz triedených zložiek, pretože prioritou sú zimná údržba a odvoz odpadu, to bude našou hlavnou úlohou," priblížil pandemický plán za spoločnosť Kosit Michal Hrabovský.







Čo sa týka školstva, mesto chce, aby mohol byť zabezpečený výchovno-vzdelávací proces v prezenčnej forme. V prípade, ak by sa situácia zhoršila, je pripravené prejsť na dištančnú výučbu.



Tepelné hospodárstvo (TEHO) v rámci preventívnych opatrení okrem udelenia práce z domu či rozčlenia pracovných skupín nakúpilo aj antigénové samotesty. "Každý zamestnanec, bez ohľadu na to, či bol očkovaný, alebo prekonal ochorenie COVID-19, ak pracuje v kolektíve, musí ráno pred nástupom do práce vykonať samotest," spresnil riaditeľ TEHO Jaroslav Tkáč.



Sprísnené opatrenia zaviedla aj Správa mestskej zelene, ktorá má na starosti i pohrebné a kremačné služby. Podľa jej riaditeľky Marty Popríkovej je proti ochoreniu zaočkovaných 75 percent jej zamestnancov.



Mesto prostredníctvom mestskej organizácie K13 – Košické kultúrne centrá zároveň plánuje v závere tohto týždňa opäť spustiť tri odberové miesta na antigénové testovanie na ochorenie COVID-19, a to na Kukučínovej ulici, na Amfiteátri a na Važeckej ulici.