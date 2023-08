Košice sa stanú cez víkend dejiskom medzinárodnej leteckej šou

>Košice 30. augusta (TASR) - Vzdušnú akrobaciu, moderné aj historické stroje či rôzne sprievodné atrakcie prinesie ďalší ročník Leteckých dní Košického kraja, ktorý sa na košickom letisku uskutoční najbližší víkend (2. - 3. 9.). TASR o tom informovala Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT).



Podujatie prinesie viacero noviniek. Jednou z nich budú americké výcvikové lietadlá T-6 Harvard. Pútavé bude podľa organizátorov aj lietadlo L-39 Albatros. Slovenská letecká elita ukáže svoje umenie na lietadlách L-29 Delfín. Z Maďarska sa zas predstavia Zoltán Veres na lietadle MXS a Gyula Vári predvedie svoje kúsky na YAK-52 a YAK-55. Každoročne sa do Košíc vracia aj poľský pilot Lukasz Czepiela, ktorý je známy svojimi odvážnymi prvkami. Airshow tiež ponúkne jazdu dvoch lietadiel MIG 15 a vystúpenie domácej letky napodobňujúcej letecké boje z druhej svetovej vojny.



Okrem vzdušných vystúpení pripravili aj program na zemi. "Silové zložky Hasičského záchranného zboru a okresné riaditeľstvo Policajného zboru ukážu svoje schopnosti a predvedú aj simulovaný prepad letiska. Návštevníci si budú môcť pozrieť stánok Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach a v stánku strojníckej fakulty návštevníkov zasvätia do tajov vodíkových technológií a nízkotlakého uskladnenia vodíka, aj s ukážkou dopravných prostriedkov na vodíkový pohon. Pre milovníkov rýchlosti nebudú chýbať pretekárske formuly a super 'quadkolka'," spresnil hlavný organizátor Matúš Ondáš. Súčasťou podujatia budú napríklad i kolotoče, nafukovacie atrakcie, gastrozóna aj bubnová show.



Podľa výkonnej riaditeľky KRT Lenky Vargovej Jurkovej toto podujatie láka návštevníkov nielen z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia. "Pravidelné účasti svetoznámych pilotov zase preukazujú atraktívnosť podujatia aj pre medzinárodnú akrobatickú komunitu," povedala. Význam podujatia v medzinárodnom kontexte rastie aj podľa predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka. "Už niekoľko rokov po sebe ide o adrenalínové vzdušné vystúpenia, no hlavne o živé diskusie návštevníkov s pilotmi aj akrobatmi," dodal.



Letecké podujatie pripravil Košický aeroklub s podporou KSK a jeho dotačného programu Terra Incognita. Organizátori pre záujemcov ponúkajú aj živé vysielanie prostredníctvom webovej stránky podujatia.