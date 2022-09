Košice sa v Európskom týždni mobility zameriavajú na dlhodobé projekty

Košice 19. septembra (TASR) - Mesto Košice sa v tomto ročníku Európskeho týždňa mobility (ETM) sústredí na dlhodobejšie ciele a projekty. Ako informuje na svojej webovej stránke, zameriava sa na zvýšenie bezpečnosti pešej a cyklistickej dopravy, motiváciu na využívanie mestskej hromadnej dopravy, bicyklov či kolobežiek na každodennú prepravu v rámci mesta.



Jedným z dlhodobých opatrení, ktoré majú motoristom a cyklistom pri jazde mestom priniesť väčší komfort, je podľa magistrátu výmena dvoch spomaľovacích prahov na Mäsiarskej ulici za spomaľovacie vankúše. "Autá po nich prechádzajú len jedným kolesom, čím sa znižuje opotrebenie nápravy a aj hlučnosť. Toto riešenie zároveň umožňuje plynulejší prejazd na bicykloch," uvádza s tým, že na ceste by mali pribudnúť v týchto dňoch. V budúcnosti chcú vymeniť spomaľovacie prahy za spomaľovacie vankúše v celom historickom centre Košíc.



Ďalšou aktivitou v rámci tohtoročnej kampane ETM je sprístupnenie dát verejnosti zo sčítača cyklistov, ktorý je umiestnený na križovatke Komenského - Letná, a ich zverejnenie na open data portáli mesta. "Mesto zároveň plánuje osadiť štyri nové sčítače pre cyklistickú aj automobilovú dopravu v lokalitách Trieda SNP - Ružínska a Južná trieda - Košťova," dodáva.



Okrem iného sa majú tiež uskutočniť náučné cykloorientačné preteky AlleyCat či pravidelné podujatie Critical Mass. Do sprievodných aktivít sa zapojí i Dopravný podnik mesta Košice, ktorý v sobotu (24. 9.) organizuje Dopravácky deň na Aničke s historickými vozidlami.



ETM sa každoročne koná od 16. do 22. septembra. Témou aktuálneho ročníka kampane je Lepšia dostupnosť a mottom Cestujme zodpovedne.