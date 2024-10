Košice schválili prerozdelenie ďalších peňazí z eurofondov

Košice 18. októbra (TASR) - Kooperačná rada Udržateľného mestského rozvoja (UMR) Košice schválila vo štvrtok (17. 10.) rozdelenie 8,3 milióna eur na pripravované zámery predložené mestom Košice, neziskovou organizáciou Business Košice a okolitými obcami. Informuje o tom magistrát na svojej webovej stránke s tým, že majú vylepšiť kvalitu života či pomôcť podnikateľskému prostrediu.



Projektový zámer tretej etapy Modernizácie zastávok verejnej dopravy a informačných systémov za viac ako 2,5 milióna eur by mal priniesť modernizáciu 13 zastávok na území mestských častí Dargovských hrdinov, Sídlisko KVP, Juh, Západ a Staré Mesto. Väčšina finančných zdrojov by mala byť hradená z eurofondov a štátneho rozpočtu. Spolufinancovanie mesta Košice by malo dosiahnuť 26.700 eur.



Takmer 2,7 milióna eur by malo ísť aj na projekt Inovatívne Košice 2030, ktorý bude zameraný na transformáciu mesta Košice na inovačné centrum. "Hlavnými aktivitami projektu plne financovaného z eurofondov a štátneho rozpočtu bude podpora spolupráce medzi verejným sektorom, akademickou obcou, podnikateľským prostredím a občianskou spoločnosťou," uvádza mesto.



Za významnú investíciu považuje aj rekonštrukciu a rozšírenie takzvaného "esíčka" na ceste do Kavečian. "Členovia Kooperačnej rady UMR schválili, že mesto Košice môže na rekonštrukciu havarijného stavu Kavečianskej cesty použiť 829.750 eur z eurofondov a 68.332 eur zo štátneho rozpočtu. Vlastné spolufinancovanie z rozpočtu mesta bude predstavovať 78.094 eur," spresňuje magistrát.



Kooperačná rada UMR schválila aj projektové zámery na dobudovanie kanalizácie v obci Kokšov-Bakša za 1,6 milióna eur či na vybudovanie kanalizácie a čističky odpadových vôd v Sokoli za 345.744 eur. Odobrila aj nákupy kompostérov pre domácnosti v obciach Vyšná Hutka, Skároš a Trstené pri Hornáde.



V rámci Programu Slovensko bolo pre územie UMR Košice, ktoré okrem krajského mesta tvorí aj ďalších 40 obcí z okresu Košice-okolie, vyčlenených dokopy 133,8 milióna eur zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Členovia Kooperačnej rady UMR Košice už pred letom odobrili investície do zelených projektov v Košiciach za 8,7 milióna eur a v septembri schválili pre mesto Košice zhruba 32 miliónov eur.