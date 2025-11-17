< sekcia Regióny
Košice si pripomenú Deň boja za slobodu a demokraciu sériou aktivít
Vedenie mesta Košice v pondelok symbolicky podpíše aj memorandum o spolupráci s novovznikajúcim Mestským stredoškolským zastupiteľstvom Košice.
Autor TASR
Košice 17. novembra (TASR) - Mesto Košice si Deň boja za slobodu a demokraciu pripomenie sériou aktivít, ktoré nadväzujú na odkaz 17. novembra 1989 a zdôrazňujú občiansku angažovanosť, solidaritu a úctu k hodnotám slobodnej spoločnosti. Informuje o tom na svojej webovej stránke.
Dopoludnia sa v Múzeu obetí komunizmu v Košiciach uskutoční slávnostné podujatie, počas neho mesto odovzdá ďakovné listy osobnostiam, ktoré svojou prácou, občianskou odvahou a životnými postojmi šíria hodnoty Novembra ’89.
„Osobitné uznanie in memoriam získa páter Michal Fedor SJ - významná osobnosť tajnej cirkvi počas totality. Gréckokatolícky kňaz, jezuita, teológ, historik a publicista bol počas komunistického režimu opakovane prenasledovaný ŠtB a obviňovaný za ‚nepovolenú náboženskú činnosť‘. Napriek tomu nikdy neprestal slúžiť veriacim ani vedecky pracovať,“ uvádza mesto s tým, že ocenené bude aj samotné múzeum, ktorému bude udelená Plaketa primátora mesta Košice ako prejav úcty a uznania za výchovno-spoločenskú misiu a uchovávanie pamäti totalitného režimu.
Vedenie mesta Košice v pondelok symbolicky podpíše aj memorandum o spolupráci s novovznikajúcim Mestským stredoškolským zastupiteľstvom Košice.
Popoludní je na Floriánskej ulici 17 naplánované slávnostné odhalenie tabule - pocta obetiam deportácií, pietna spomienka pri pamätnej tabuli 17. novembra 1989 na Hlavnej ulici a tiež akt uloženia kytíc k pamätnej tabuli obetiam komunizmu v centre mesta.
Magistrát pripomína, že v pondelok sú v prevádzke takmer všetky materské školy. Polovica základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice udelila svojim žiakom riaditeľské voľno. Na ostatných školách si žiaci pripomenú Deň boja za slobodu a demokraciu rôznymi formami, a to napríklad rozhlasovými reláciami, diskusiami o historických udalostiach, projektovými aktivitami či začlenením témy slobody a demokracie do výučby.
Dopoludnia sa v Múzeu obetí komunizmu v Košiciach uskutoční slávnostné podujatie, počas neho mesto odovzdá ďakovné listy osobnostiam, ktoré svojou prácou, občianskou odvahou a životnými postojmi šíria hodnoty Novembra ’89.
„Osobitné uznanie in memoriam získa páter Michal Fedor SJ - významná osobnosť tajnej cirkvi počas totality. Gréckokatolícky kňaz, jezuita, teológ, historik a publicista bol počas komunistického režimu opakovane prenasledovaný ŠtB a obviňovaný za ‚nepovolenú náboženskú činnosť‘. Napriek tomu nikdy neprestal slúžiť veriacim ani vedecky pracovať,“ uvádza mesto s tým, že ocenené bude aj samotné múzeum, ktorému bude udelená Plaketa primátora mesta Košice ako prejav úcty a uznania za výchovno-spoločenskú misiu a uchovávanie pamäti totalitného režimu.
Vedenie mesta Košice v pondelok symbolicky podpíše aj memorandum o spolupráci s novovznikajúcim Mestským stredoškolským zastupiteľstvom Košice.
Popoludní je na Floriánskej ulici 17 naplánované slávnostné odhalenie tabule - pocta obetiam deportácií, pietna spomienka pri pamätnej tabuli 17. novembra 1989 na Hlavnej ulici a tiež akt uloženia kytíc k pamätnej tabuli obetiam komunizmu v centre mesta.
Magistrát pripomína, že v pondelok sú v prevádzke takmer všetky materské školy. Polovica základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice udelila svojim žiakom riaditeľské voľno. Na ostatných školách si žiaci pripomenú Deň boja za slobodu a demokraciu rôznymi formami, a to napríklad rozhlasovými reláciami, diskusiami o historických udalostiach, projektovými aktivitami či začlenením témy slobody a demokracie do výučby.