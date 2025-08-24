Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 24. august 2025Meniny má Bartolomej
< sekcia Regióny

Košice si pripomenú výročie nájdenia Košického zlatého pokladu

.
Na snímke budova Východoslovenského múzea v Košiciach 9. februára 2022. Foto: TASR - František Iván

Návštevníci podujatia sa vrátia v čase vďaka hereckej etude, ktorá vypovie možný príbeh objavenia pokladu.

Autor TASR
Košice 24. augusta (TASR) - Východoslovenské múzeum (VSM) v Košiciach, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, organizuje v nedeľu spomienkové podujatie pri príležitosti 90. výročia nájdenia Košického zlatého pokladu. Uskutoční sa pred historickou účelovou budovou na Námestí Maratónu mieru. Ako TASR informovala vedúca oddelenia propagácie a prezentačnej činnosti VSM Lenka Šafranová, pripomenie verejnosti objav najväčšieho zlatého pokladu na Slovensku a súčasne jedného z najpočetnejších mincových nálezov v Európe.

Bohatý program, ktorý potrvá od 13.00 h do 19.00 h, uspokojí široké spektrum návštevníkov vrátane zberateľov limitovaných edícií suvenírových bankoviek, výnimočných populárno-náučných publikácií, ale aj fanúšikov nových atrakcií, ktoré obohatia vynovenú expozíciu Košického zlatého pokladu. Deti si budú môcť užiť hľadanie strateného pokladu v pieskových dunách, tvorbu vlastných zlatých medailí či zábavné interaktívne vystúpenie vedeckého laboratória vyrábajúceho zlato priamo pred ich očami,“ uviedla Šafranová.

Návštevníci podujatia sa vrátia v čase vďaka hereckej etude, ktorá vypovie možný príbeh objavenia pokladu. Hladní neostanú ani gurmáni, na ktorých čaká deväťmetrový Košický sladký poklad či šampanské s jedlými zlatinkami.

Pre milovníkov histórie a dobrodruhov je pripravená múzejná talkshow. Špeciálni hostia prezradia, ako sa hľadajú ozajstné poklady a čo všetko zažije pátrač pri ich objavovaní. Na podujatí sa bude aj krstiť, a to hneď dvakrát. Múzeum uvedie do života 0-eurovú suvenírovú bankovku s motívom unikátneho zlatého nálezu a raritnú publikáciu Poklady východného Slovenska,“ doplnila Šafranová.

Podujatie zavŕši slávnostný galakoncert viacerých víťazov autorskej pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad, ako Kristián Dufinec, Tomáš Buranovský (BuranoWski) či Dominika Macáková (Nicky Mack).
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb