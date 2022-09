Košice si s Michalom Davidom zaspievali Non stop

Košice 15. septembra (TASR) – Košická futbalová aréna zamenila v stredu večer (14. 9.) najpopulárnejší šport za hudbu. Na Open air koncerte sa východniarom predstavil hitmaker a kráľ diskoték Michal David v sprievode kapely Kvatro.



Mejdany s Michalom Davidom sú už roky povestné perfektnou zábavou, Michal má na svojom konte viac ako dve desiatky albumov, ten prvý s názvom Nenapovídej vyšiel v roku 1982, takže má z čoho vyberať.



Dvetisíc fanúšikov sa rozhýbalo už pri úvodnom hite Právě začínáme, ako aj pri ďalšej dvadsiatke hitov; postupne prišli na rad Chtěl bych žít, tak jak se má, To zas byl den, Colu, pijeme colu, Obyčejný příběh, Je to blízko, Vidím tě všude, My máme príma rodiče, Po cestách růžových, Já ty pátky dobře znám, Nenapovídej, Největší z nálezů a strát, Každý mi tě lásko závidí, Bláznivá noc, Diskopříběh medley, Decibely lásky, Céčka, sbírá céčka či Děti ráje.



Spievať aj tancovať bolo povolené, platilo pre Michalových vrstovníkov, strednú generáciu, ktorá už tieto hity zažila, aj pre mladých fanúšikov, ktorí v čase najväčšej popularity týchto pesničiek ešte neboli na svete. Jednoducho Michalove hity oslovujú už štyri generácie poslucháčov.



Ohlas mali všetky skladby z playlistu, spevokol Košice sa najviac pripojil pri piesni Každý mi tě lásko závidí. Odmenou pre divákov boli tri prídavky; boli nimi Pár přátel, Non Stop a Načo pôjdem domov. Pri všetkých troch sa už zapojili hlasivky celého auditória. Špičkovú atmosféru nepokazil ani chvíľa dažďa uprostred koncertu.



V júni tohto roku vydal Michal nový album Funky, ktorý ponúka známe hity ako Decibely lásky či Non stop v nových aranžmánoch v štýle funky. Cédečko má u fanúšikov úspech a jeho predaj prevýšil 20 tisíc nosičov.



"Z tých nahrávok a aranžmánov aj z toho nového soundu mám radosť; funky je špecifický, nemusí ho každý Čech a Slovák, pretože predsa je to komplikovanejšia muzika a pop je trocha jednoduchší. Takže som mal trocha obavy, aby to moji fanúšikovia prijali, ale podarilo sa to urobiť tak, že tie pesničky majú šmrnc a stále sú to hity, ktoré ľudia poznajú, takže sú tam zmenené iba začiatky a nejaké sóla, ale tie pesničky nezmenili natoľko harmóniu," povedal k novému albumu pre TASR Michal David.



Prvý hit Michala Davida Chtěl bych žít tak, jak se má je z roku 1980. Spevák má k nemu aj špecifický bonmot: "Žijem tak, ako sa má, žijem nonstop, mám svojich pár priateľov a svoju lásku z pasáže."