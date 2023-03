Košice si vezmú úver na kapitálové výdavky vo výške 8,6 milióna eur

Košice 15. marca (TASR) - Košickí mestskí poslanci odobrili prijatie dlhodobého úveru na krytie kapitálových výdavkov rozpočtu mesta vo výške 8,6 milióna eur. Podmienili to predložením rozpočtu najneskôr do 30. apríla. Rozhodli tak na svojom utorkovom (14. 3.) rokovaní. Peniaze z úveru majú slúžiť na dofinancovanie a prípravu projektov z eurofondov.



Primátor Jaroslav Polaček pre TASR uviedol, že úver sa týka plánu čerpať približne 35 miliónov eur z eurofondov na 62 pripravených projektov. Podľa jeho slov sa týkajú rôznych oblastí, ide napríklad o cyklochodníky, vnútroblokové úpravy zelene či dokončenie Slaneckej cesty. "Potrebujeme aj nejaké úverové zdroje, aby sme dokázali uzavrieť zmluvy, urobiť verejné obstarávanie a následne si pýtať tieto zdroje naspäť. Bez toho, aby sme mali finančné krytie, nemôžeme žiadať európske peniaze," vysvetlil s tým, že v niektorých prípadoch bude úver použitý aj na spolufinancovanie projektov.



Mesto Košice zároveň pripomína, že nenávratné finančné prostriedky, ktoré získava prostredníctvom fondov Európskej únie, predstavujú rozhodujúci zdroj financovania rozvoja mesta. Niektorí poslanci jeho vedeniu vyčítali, že sa úver rieši ešte pred tým, ako je schválený rozpočet na tento rok.



Hlavný kontrolór mesta Košice Pavol Gallo pre TASR uviedol, že v súčasnej situácii je potrebné prijať úver, keďže ide predovšetkým o dofinancovanie kapitálových výdavkov v oblasti projektov financovaných z Európskej únie.



Zároveň však upozornil, že prijatím úveru dôjde k ďalšiemu zvýšeniu zadlženosti. "A čo je horšie, môže byť vážne ohrozená platobná schopnosť mesta splácať svoje záväzky," uviedol. Po prijatí úveru na Národné olympijské centrum plaveckých športov mestskou firmou Tepelné hospodárstvo by podľa neho v roku 2024 stúpla celková zadlženosť mesta a mestských spoločností na 100 miliónov eur. "Najväčší problém to potom mestu môže spôsobovať v období rokov 2024 až 2027, pretože výrazným spôsobom stúpnu splátky jednotlivých úverov. Najhoršie na tom je, že tým, že nie je schválený rozpočet mesta, a tým, že nevieme presne, aké budú úverové podmienky, sa nedá povedať, akým spôsobom to bude ovplyvňovať rozpočet mesta na tento rok a v ďalších rokoch," vysvetlil.



Gallo tiež pripomenul, že dlh sa drží pod hranicou 40 percent zo skutočných bežných príjmov mesta a neprekročí zákonný limit 60 percent. "Navonok to vyzerá pekne, ale keď si urobíte hlbšiu analýzu, tak vidíte, že je tam množstvo úskalí - predovšetkým v skrytej zadlženosti. Lebo aby mesto nezvyšovalo svoju zadlženosť, zvyšuje zadlženosť mestských podnikov," uzavrel hlavný kontrolór.