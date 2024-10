Sídlisko KVP v Košiciach predalo rozostavaný chátrajúci Senior dom

Košice 22. októbra (TASR) - Košická mestská časť (MČ) Sídlisko KVP predala nedostavanú chátrajúcu budovu v Drocárovom parku, známu ako Senior dom. V areáli bývalej materskej školy by tak malo vzniknúť centrum služieb pre seniorov. Na sociálnej sieti o tom informoval starosta MČ Ladislav Lörinc. MČ predala stavby spolu s pozemkami aj prístupové cesty spoločnosti Silvers za 896.000 eur.



Komplex služieb by mal pozostávať zo zariadenia pre seniorov, denného stacionára, ako aj slobodného bývania vo vlastných alebo prenajatých bytových či apartmánových jednotkách pre seniorov za aktívnej asistencie, vrátane sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Zahŕňať by mal tiež polyfunkciu zvyšujúcu komfort seniorov v lokalite a celej okolitej komunity, ako aj administratívne priestory súvisiace s prevádzkou komplexných služieb pre seniorov.



Podľa Lörinca pôjde o unikátny projekt sociálneho bývania, ktorý bude zahŕňať približne 50 bytov s asistovaným bývaním, ktoré si budú môcť seniori prenajať alebo odkúpiť. "Verím, že už na jar uvidíme stavebný ruch. Máme stabilného záujemcu, ktorý vie, čo má robiť, a MČ dokázala získať peniaze, ktoré vie použiť na ďalší rozvoj sídliska," povedal Lörinc.



Práce na nehnuteľnosti majú byť hotové najneskôr do troch rokov od vydania posledného stavebného povolenia. "Veríme, že investorovi sa do roku 2028 podarí tento priestor premeniť na moderné centrum služieb pre seniorov, ktoré prispeje k lepšiemu životu všetkých obyvateľov Košíc," dodala MČ pre TASR.



Nájomca z roku 2013 nedodržal svoj záväzok vybudovať zariadenie pre seniorov. MČ sa objekt podarilo opäť dostať pod svoju kontrolu v roku 2020. Miestna samospráva ho najprv chcela dostavať. Neskôr sa priestory snažila prenajať aj predať, pričom všetky doterajšie pokusy boli neúspešné.