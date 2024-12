Košické Sídlisko KVP vyhlásilo súťaž na obnovu fontány a námestia

Košice 3. decembra (TASR) - Košická mestská časť (MČ) Sídlisko KVP vyhlásila výzvu na predkladanie ponúk na revitalizáciu fontány a priľahlého námestia. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Predpokladaná hodnota zákazky je 2,6 milióna eur bez DPH.



Ako pre TASR uviedla hovorkyňa MČ Ivana Palaiová, projekt je navrhnutý s dôrazom na životné prostredie, s ekologickými riešeniami na zadržiavanie vody a zlepšenie mikroklímy. "Znižujeme štvorcové metre nepriepustných plôch a zachytávame všetku dažďovú vodu. Vznikne tu moderný a multifunkčný priestor, ktorý bude slúžiť na celoročné aktivity, kultúrno-spoločenské podujatia a stretnutia všetkých generácií obyvateľov MČ. Okrem atraktívneho priestoru na oddych a rozvoj komunitného života na KVP je jeho súčasťou aj vytvorenie priestoru na začlenenie biotopu chráneného druhu živočícha ropuchy zelenej," povedala.



Práce majú zahŕňať vytvorenie hlavného námestia spolu s fontánou. Projekt počíta okrem iného aj so vznikom takzvaných pobytových schodov, mestským mobiliárom, bezbariérovým riešením, inteligentným osvetlením či vodnou hrou - atrakciou pre deti aj dospelých pod spodným námestím. Zároveň má dôjsť k zvýšeniu podielu zelene a k vybudovaniu bio jazierka a gabiónového múrika, ktoré majú slúžiť ako útočisko pre ropuchy.



Spresnila, že prvá etapa odchytu žiab bola zrealizovaná v októbri, druhá je naplánovaná nasledujúcu jar - ešte pred začiatkom búracích prác, s ktorými chcú začať v apríli. Odchytené jedince dočasne umiestnia do zoologickej záhrady v Košiciach. Po zrealizovaní stavebných prác ich vrátia do bio jazierka a jeho okolia.



Projekt s názvom Revitalizácia verejného priestoru 'Fontána' na KVP má byť financovaný prevažne zo zdrojov Európskej únie. Z celkových oprávnených nákladov by mala MČ pokryť osem percent. "Po dôkladnej príprave sme už podali žiadosť o nenávratný finančný príspevok na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Teraz má ministerstvo 60 pracovných dní na to, aby nám projekt skontrolovalo a definitívne rozhodlo o podpore," dodala Palaiová.



Ak získajú potrebné financovanie, s búracími prácami plánujú začať v apríli budúceho roka. Realizácia diela by mala predbežne trvať 18 mesiacov.