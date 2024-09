Košické sídlisko Ťahanovce chce ďalší výjazd

Košice 20. septembra (TASR) - Košická mestská časť (MČ) Sídlisko Ťahanovce chce dosiahnuť vybudovanie ďalšieho výjazdu áut zo sídliska, konkrétne z Americkej triedy na Magnezitársku ulicu. Ako pre TASR uviedol starosta MČ Miloš Ihnát, v auguste odovzdali mestu petičné hárky s 2142 podpismi. Mesto Košice avizuje, že urobí všetko pre to, aby mohlo začať s výstavbou čo najskôr.



Dopravná situácia na sídlisku je podľa starostu katastrofálna, pričom vodiči najmä v rannej špičke čakajú v dopravnej zápche desiatky minút. Výstavba výjazdu v podobe novej cesty by mala situáciu zlepšiť. "Niektorí hovoria, že by to neriešilo vôbec nič, že budú vchádzať rovno do lievika, čo je pravda. Ale rieši to šesť smerov," vysvetlil.



Problematika výjazdu áut je už podľa neho v reálnom riešení a prvou úlohou bude vyhotovenie projektu do územného rozhodnutia a konania. "Ak to bude, MČ bude participovať na vysporiadaní pozemkov na základe projektu," dodal.



Predpokladá, že projekt by mohol byť hotový do konca tohto roka. Náklady na nový výjazd zo sídliska by sa podľa odhadov mohli pohybovať na úrovni okolo 120.000 eur, pričom by ich malo znášať mesto. "Bude slúžiť nám Košičanom a Ťahanovciam to pri výjazdoch určite sčasti pomôže," skonštatoval Ihnát.



Magistrát reagoval, že petíciou sa zaoberá v zmysle zákona. Zaoberať by sa ňou malo aj mestské zastupiteľstvo. Mesto už v minulosti vyhlásilo verejnú súťaž projekčného riešenia Americkej triedy a Magnezitárskej ulice týkajúcu sa vypracovania a dodania dokumentácie pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavby.



"V pláne je vybudovanie jednosmerného výjazdu, čím chceme zlepšiť dopravnú dostupnosť sídliska pre cestujúcich v linkách MHD, pre záchranné a bezpečnostné zložky," tvrdí mesto s tým, že podmienkou realizácie bude aj majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov a získanie externých finančných zdrojov napríklad z eurofondov.



"Mesto Košice urobí všetko pre to, aby po získaní potrebného povolenia a finančných prostriedkov mohlo čo najskôr začať s výstavbou," dodalo.