Košické Ťahanovce chcú zlikvidovať osadu, mesto pripomína súdny spor

Košice 1. apríla (TASR) – Tri murované chatky v oblasti Majetkár v intraviláne košickej mestskej časti (MČ) Sídlisko Ťahanovce, blízko diaľničného privádzača z Prešova do Košíc, chce starosta MČ Miloš Ihnát odstrániť. Tvrdí, že Rómovia, ktorí sa v týchto prevažne nelegálnych a zničených stavbách zdržiavali, sa po dohovoroch vysťahovali. Pripomenul, že lokalita je plná odpadu, pričom je vstupnou bránou do mesta. Magistrát o tejto aktivite nevie. Pripomína, že je potrebné postupovať v súlade so zákonom. Za podobný prípad čelí žalobe.



Podľa Ihnáta je potrebné vykonať opatrenia, aby sa do uvedenej lokality neprispôsobiví obyvatelia opätovne nevrátili. „Teraz potrebujem súčinnosť mesta, bager, zariadenia, aby som to dal kompletne celé dole, zrovnal so zemou a zároveň stiahol celý ten odpad preč, aby to nebola vizitka pred blížiacim sa šampionátom v ľadovom hokeji," povedal Ihnát.



V uvedenej veci kontaktoval aj primátora Jaroslava Polačeka s tým, že pre neporiadok, zápach a potkany sa obáva šírenia chorôb a opätovného osídlenia. Podľa neho nehnuteľnosti obývali desiatky ľudí, medzi nimi aj deti. Pripomenul, že na blízkej štvorprúdovej ceste došlo už k viacerým vážnym dopravným nehodám s účasťou chodcov. Koľko finančných prostriedkov by si mala vyžiadať likvidácia nehnuteľností a vypratanie lokality, odhadnúť nevedel. „MČ to financovať nebude ani nemôže, nemáme na to," povedal Ihnát. Spresnil, že dve z troch nehnuteľností sú nelegálnymi stavbami. S vlastníkom ďalšej sa dohodol na jej likvidácii.



Mesto Košice tvrdí, že o vysťahovaní sa obyvateľov z nehnuteľností v lokalite Majetkár nemá žiadne bližšie informácie a ani neeviduje podnet MČ na zlikvidovanie stavieb. „Chceme však upozorniť, že zbúranie nehnuteľností nenachádzajúcich sa na pozemkoch mesta spôsobom, aký navrhuje starosta tejto MČ, nie je z právneho hľadiska možné, pretože mesto by sa vystavilo riziku súdnych sporov," uviedla pre TASR hovorkyňa mesta Košice Linda Šnajdárová.



Podľa nej je vo veci odstránenia stavieb potrebné postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a je potrebné prihliadať na všetky okolnosti konkrétneho prípadu. „Ani nás neteší, ako spomínaná lokalita vyzerá, ale musíme postupovať výlučne v súlade so zákonom. Výstrahou pre nás je to, že mesto v minulosti na základe štátom vydaných rozhodnutí a vyjadrení pristúpilo k odstráneniu nelegálnej osady Nižné Kapustníky, pre ktoré čelí žalobe na súde," dodala.



V uvedenej rómskej osade sa zdržiavalo približne 156 ľudí, mesto Košice ju v roku 2012 zlikvidovalo. Na nezákonnosť postupu mesta pri odstraňovaní obydlí upozornila vo svojej správe aj verejná ochrankyňa práv.