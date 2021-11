Na ZŠ v Košiciach pribúdajú nové prípady nákazy

Košice 23. novembra (TASR) – Epidemická situácia na základných školách (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice sa v posledných dňoch oproti minulému týždňu mierne zlepšila, v karanténe je 2150 detí. Kým pred týždňom malo on-line výučbu 17 percent žiakov, v súčasnosti ide o 13 percent. Pribúdajú však nové prípady ochorenia COVID-19. Informuje o tom mesto na svojej webovej stránke.



Na dištančnom vzdelávaní je v utorok na košických ZŠ spolu 112 tried, ide tak o každú siedmu triedu. „Celkový počet žiakov na on-line vyučovaní nám síce v porovnaní s uplynulým týždňom poklesol o vyše 670, no školy nám hlásia ďalšie nové prípady ochorenia COVID-19. Viacero tried muselo od pondelka (22. 11.) ísť do karantény najmä na ZŠ Požiarnická, Lechkého, Drábova, Trebišovská a Želiarska,“ skonštatovala vedúca oddelenia školstva magistrátu mesta Košice Beáta Lopušniaková. Z pohľadu chorobnosti je podľa jej slov veľmi zlá situácia na ZŠ Družicová, kde je k utorku pozitívne testovaných 62 žiakov a šesť pedagógov.



„Zároveň pre ochorenie troch zamestnankýň školskej jedálne na ZŠ Tomášikova budú mať ich žiaci v utorok a stredu (24. 11.) len suché obedy,“ dodáva mesto s tým, že aj naďalej sú zatvorené ZŠ Bernolákova a ZŠ Ľudmily Podjavorinskej. Keďže na tejto škole na sídlisku Luník IX má 76 percent žiakov rôzne respiračné ochorenia, na základe rozhodnutia regionálnych hygienikov tu majú prezenčnú výučbu obnoviť v pondelok (29. 11.). Prezenčnú výučbu nemajú ani žiaci prvého stupňa na ZŠ Staničná a ZŠ Park Angelinum.