Situácia okolo COVID-19 sa na školách v Košiciach opäť zhoršuje

Košice 12. októbra (TASR) – Po trojtýždňovom neustálom poklese počtu žiakov s ochorením COVID-19 sa situácia na základných školách (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice začala opätovne zhoršovať. Magistrát o tom informuje na svojej webovej stránke s tým, že počet žiakov v karanténe vzrástol na viac ako 600, pred týždňom ich bolo 380.



Ako skonštatovala vedúca oddelenia školstva magistrátu mesta Košice Beáta Lopušniaková, na základe hlásení zo všetkých 34 ZŠ evidujú k utorku 21 infikovaných žiakov a štyroch zamestnancov škôl. Od začiatku tohto týždňa pribudli pozitívne testovaní žiaci a zamestnanci na 11 mestských školách. Najviac nových prípadov majú na ZŠ Park Angelinum, ZŠ Masarykova, ZŠ Janigova a ZŠ Bruselská.



Podľa jej slov sa ochorenie COVID-19 vyskytuje na 16 školách, čo je takmer polovica zo všetkých ich ZŠ. V karanténe je 25 tried, ktorých žiaci museli prejsť na on-line vyučovanie. "Celkovo sa dištančná výučba týka vyše 600 žiakov, čo sú zhruba tri percentá všetkých našich školákov. Ešte pred týždňom to bolo len 380 žiakov," povedala s tým, že spolu so žiakmi musia byť v karanténe aj traja učitelia. Ako pripomenula, keďže doposiaľ nevyužili možnosť nechať sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19, nemôžu podľa platného COVID automatu prezenčne učiť v škole.