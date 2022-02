Situácia v košických ZŠ sa v spojitosti s covidom výrazne zhoršila

Košice 16. februára (TASR) - Epidemiologická situácia v košických základných školách (ZŠ) sa po poklese od začiatku februára začala opäť rapídne zhoršovať. Informuje o tom mesto na svojej webovej stránke s tým, že počty žiakov v karanténe sa za týždeň zvýšili o deväť percent.



Z 34 ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta evidujú prípady ochorenia COVID-19 u svojich žiakov alebo zamestnancov v 27 školách. "Počty žiakov na prezenčnej výučbe nám v posledných dňoch začali prudšie klesať. Kým v uplynulom týždni bolo v karanténe 645 žiakov, v súčasnosti je ich už takmer 2100, čo predstavuje 13 percent všetkých našich detí," povedala vedúca oddelenia školstva magistrátu mesta Košice Beáta Lopušniaková. Verí, že budúcotýždňové jarné prázdniny a vyššie teploty pomôžu zlepšiť epidemiologickú situáciu.



V košických školách je k strede v karanténe 125 tried. Doposiaľ najviac ich bolo v karanténe 195, a to koncom januára.



Najhoršia situácia je momentálne v ZŠ Tomášikova, kde z dôvodu pozitívneho testu na ochorenie COVID-19 u desiatich učiteľov musí vo štvrtok (17. 2.) a v piatok (18. 2.) prejsť na dištančné vzdelávanie celý druhý stupeň tejto školy. "Prezenčné vyučovanie v ZŠ Laca Novomeského momentálne funguje bez 28 pozitívnych žiakov a piatich pedagógov. Okrem toho do karantény spolu so žiakmi deviatich tried poputovali aj traja nezaočkovaní zamestnanci," uviedlo mesto.



Desiatku zamestnancov a 29 žiakov pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 evidovali v stredu aj v ZŠ Hroncova. Podobná nepriaznivá situácia je aj v ZŠ Trebišovská 12, ZŠ Park Angelinum a ZŠ Kežmarská 28.