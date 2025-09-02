< sekcia Regióny
Košice: Škôlky a základné školy bude navštevovať vyše 22.000 žiakov
Mesto Košice je najväčším zriaďovateľom škôl na Slovensku.
Autor TASR
Košice 2. septembra (TASR) - Košické základné školy (ZŠ) bude v tomto školskom roku navštevovať 17.326 žiakov, čo je takmer o jedno percento viac ako v tom uplynulom. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke s tým, že škôlkarov je o niečo menej ako pred rokom. Niektoré materské školy (MŠ) tak ešte majú voľné kapacity.
„Svoj premiérový deň v laviciach má zároveň za sebou aj 1995 prvákov. So svojimi spolužiakmi a učiteľkami sa v MŠ zvítalo aj 4704 škôlkarov, z ktorých 1520 bolo úplných nováčikov,“ uvádza magistrát.
Pripomína, že rodičia, ktorí majú záujem, môžu do MŠ s voľnou kapacitou prihlásiť svoje deti dodatočne ešte aj začiatkom septembra. Konkrétnejšie informácie môžu získať priamo v škôlkach alebo na ich webstránkach, respektíve na e-mailovej adrese oddelenia školstva magistrátu mesta Košice skolstvo@kosice.sk.
Mesto Košice je najväčším zriaďovateľom škôl na Slovensku. Vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti má 31 ZŠ, jednu spojenú školu, dve ZŠ s MŠ, 53 MŠ a päť základných umeleckých škôl.
