SMsZ v Košiciach dočasne pre verejnosť otvorí cintorín a krematórium

Košice 30. marca (TASR) – Mestský cintorín a Urnový háj v Krematóriu v Košiciach bude opätovne pre verejnosť otvorený od stredy (1. 4.) do piatka (3. 4). Mesto Košice o tom informuje na svojej webovej stránke s tým, že detské ihriská aj minerálny prameň na Aničke zostávajú uzatvorené.



Urnový háj a verejný cintorín budú otvorené pre verejnosť počas uvedených troch dní od 10.00 h do 15.00 h. Správa mestskej zelene (SMsZ) odporúča obmedziť návštevu týchto miest na nevyhnutné minimum a žiada o disciplínu a dodržiavanie pokynov v súvislosti s preventívnymi opatreniami na zamedzenie šírenia nového koronavírusu.



Na cintorín sa bude možné dostať cez hlavný vchod na Cintorínskej ulici a do Urnového hája cez vchod v blízkosti parkoviska. SMsZ návštevníkov zároveň upozorňuje, aby sa zdržali jarného upratovania hrobových miest. „Ak budú Košičania dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné pokyny, riaditeľka SMsZ Marta Popríková predpokladá, že by obe pietne miesta mohli byť v podobnom obmedzenom režime otvorené počas pracovných dní až do konca apríla,“ uvádza mesto s tým, že v opačnom prípade pristúpia k ich opätovnému uzavretiu.



SMsZ pripomína, že detské ihriská v celom meste ako aj minerálny prameň Gajdovka na Aničke zostávajú do odvolania uzatvorené.



Magistrát ďalej uvádza, že mesto bude na základe nariadenia regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) od začiatku tohto týždňa do 20. apríla zabezpečovať deratizáciu na zberných miestach komunálneho odpadu a verejného priestranstva v ich bezprostrednom okolí v Košiciach.