Košice otvoria od stredy 15 detských ihrísk a športovísk

Košice 12. mája (TASR) – Spolu 15 detských ihrísk a športovísk opäť otvorí od stredy (13. 5.) Správa mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach. Celkovo ich spravuje 204, otvárať ich plánuje postupne. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke.



Podľa riaditeľky SMsZ Marty Poprikovej ich zatiaľ nemôžu sprístupniť viac, keďže by nezvládli dodržiavanie prísnych podmienok. „Na základe opatrenia regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) musíme napríklad každý deň pred otvorením upratať všetky ihriská, pohrabať na nich piesok, očistiť a vydezinfikovať dotykové plochy jednotlivých herných zostáv,“ uviedla s tým, že raz týždenne musia pieskovisko aj preliať pitnou vodou alebo vodou zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie.



Povinnosti v súvislosti s opatreniami platia aj pre návštevníkov detských ihrísk. Zdržiavať sa na nich môžu len s ochranných rúškom alebo inou pokrývkou nosa a úst. Rodičia alebo iné osoby, ktoré deti sprevádzajú, budú musieť mať so sebou prostriedok na dezinfekciu rúk, tiež bude povinnosťou dodržanie aspoň dvojmetrového odstupu. „Takisto sa odporúča minimalizovať kontakt s ďalšími návštevníkmi detského ihriska vrátane detí,“ dodáva mesto.



Kapacita ihriska bude určená podľa jeho veľkosti, tieto počty budú uvedené na tabuliach. Magistrát pripomína, že za dodržiavanie všetkých pokynov budú zodpovední rodičia alebo sprievod dieťaťa.



SMsZ otvorí vybrané detské ihriská v mestských častiach Staré Mesto, Západ, Sever, Juh, Dargovských hrdinov, Ťahanovce a Nad Jazerom. Presný zoznam je zverejnený na webovej stránke mesta. Sprístupnené budú od 9.00 h do 19.00 h.



Detské ihriská boli pre verejnosť uzatvorené od 16. marca v rámci preventívnych opatrení pred zamedzením šírenia nového koronavírusu. Ich znovuotvorenie je možné v zmysle usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR.